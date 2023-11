Les nouvelles caméras d’action Insta360 Ace sont dotées d’écrans rabattables

Les nouvelles caméras d’action Insta360 reprennent le design épuré de la célèbre série Hero de GoPro, mais y ajoutent la possibilité de relever le grand écran tactile de 2,4 pouces à l’arrière pour faciliter le vlogging.

La nouvelle caméra « Ace » de la société est proposée à partir de 409,99 euros pour le modèle standard, et il existe une version phare « Pro » à 479,99 euros. Cette dernière est équipée d’un objectif Leica Summarit et d’un grand capteur d’image de 1/1,3 pouce pour d’excellentes performances en basse lumière et un enregistrement jusqu’à 8K à 24 images par seconde. Les deux versions sont disponibles dès maintenant.

Le modèle standard de la caméra Ace est équipé d’un capteur d’image plus petit de 1/2 pouce, mais il prend en charge l’enregistrement jusqu’à 6K à 30 images par seconde, et les deux modèles peuvent filmer en 4K à une vitesse de 120 images par seconde et prendre des photos de 48 mégapixels. Ils intègrent également de nouvelles puces d’intelligence artificielle de 5 nm qui activent des fonctions telles que PureVideo, qui permet d’améliorer les performances en conditions de faible luminosité en débruitant les séquences en temps réel. Toutefois, seule la version Pro est capable de capturer des détails supplémentaires la nuit et prend en charge la fonction Active HDR pour les enregistrements de jour.

L’option d’affichage de l’écran basculant des caméras Insta360 Ace, que l’on retrouve également sur le récent boîtier Action Pod de la société Go 3, pourrait ajouter un risque de durabilité, mais elle permet un meilleur cadrage et est plus facile à voir que les petits écrans frontaux des GoPros. Lorsque vous vous enregistrez, la caméra peut réagir aux gestes de la main pour commencer l’enregistrement à distance afin que vous puissiez vous livrer à vos performances de danse TikTok.

Insta360 a ajouté un certain nombre de fonctionnalités qui vous permettront d’économiser de l’espace sur votre carte SD, comme la possibilité de mettre en pause un enregistrement vidéo sans interrompre le clip et la possibilité d’annuler un enregistrement actif en maintenant le bouton de l’obturateur enfoncé, ce qui élimine le besoin de gérer des fichiers vidéo inutiles. Les appareils photo Ace peuvent également modifier les rapports d’aspect des clips après l’enregistrement, ce qui permet de passer du format paysage au format portrait pour les vidéos sociales ou d’utiliser un format carré pour une plus grande souplesse de cadrage.

Évidemment de l’IA !

La fonction d’assistant par IA peut vous faire gagner du temps en trouvant et en découpant rapidement des plans d’action à partir d’enregistrements vidéo volumineux, de sorte que vous n’ayez pas à transférer l’intégralité du fichier. Une fois les séquences sur votre smartphone, vous pouvez vous amuser à les éditer ou les laisser générer des souvenirs. L’application est également dotée d’une fonction AI Warp qui permet de modifier vos clips en saisissant des invites personnalisées et prédéfinies pour générer différents effets. Insta360 proposera d’autres fonctionnalités « à l’horizon 2024 ».

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes des caméras Ace est la connectivité avec les Apple Watch et les appareils Garmin, qui permet d’intégrer le GPS et d’autres données à vos enregistrements. Il est possible de superposer des éléments tels que l’altitude et la vitesse sur votre vidéo, et vous pouvez cadrer votre prise de vue depuis votre poignet et contrôler les caméras lors de votre prochaine descente en montagne enneigée.

Les caméras sont étanches et peuvent être immergées jusqu’à 10 mètres sous l’eau et jusqu’à 10 mètres avec l’accessoire Dive Case. Leurs batteries sont testées en interne pour durer 100 minutes lors de l’enregistrement en 4K à 30 fps avec Active HDR. Les caméras peuvent être rechargées rapidement à 80 % en 22 minutes grâce à un chargeur.

Insta360 est surtout connue pour ses véritables caméras 360 comme la X3 et la One RS. Sa caméra la plus proche de GoPro avant la Ace est la One R, qui peut se transformer en caméra d’action.