Sony vient de déployer une mise à jour d’envergure pour la PlayStation 5, apportant son lot de nouveautés et d’améliorations. Si la PS5 Pro fait parler d’elle avec ses spécifications améliorées et son prix controversé, la PS5 standard n’est pas en reste et bénéficie elle aussi d’un sérieux coup de boost logiciel.

Le « Centre d’accueil » : un espace personnalisé pour une navigation simplifiée

La principale nouveauté de cette mise à jour est l’introduction du « Centre d’accueil », un espace dédié à l’accueil de l’utilisateur. Sur le PlayStation Blog, Hiromi Wakai indique que ce « Centre d’accueil » est une version revisitée de l’onglet « Explorer » que les utilisateurs basés aux États-Unis connaissent. Ce Centre d’accueil, qui sera déployé dans le monde entier au cours des prochaines semaines, consiste à personnaliser le menu d’accueil de sa machine.

Personnalisable à souhait avec des widgets et des arrière-plans, il offre un accès rapide aux informations essentielles : stockage de la console, niveau de batterie des manettes, amis en ligne, trophées…

Partage de groupe et audio 3D personnalisé

Autre ajout notable : le partage de groupe. Il est désormais possible de partager facilement les liens de chat vocal de groupe sur les applications de messagerie et les réseaux sociaux.

La mise à jour intègre également des fonctionnalités précédemment testées en bêta :

Profils audio 3D personnalisés pour une expérience sonore adaptée à chaque utilisateur.

Paramètres Remote Play ajustables pour chaque utilisateur, permettant de contrôler qui peut accéder à la console à distance.

Recharge adaptative pour les manettes (disponible pour le modèle PS5 slim et la future PS5 Pro), pour une meilleure gestion de l’énergie.

Déploiement progressif

Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement via des mises à jour logicielles. Restez à l’affût dans les semaines à venir pour en profiter pleinement !

Cette mise à jour majeure confirme l’engagement de Sony à améliorer l’expérience utilisateur sur la PlayStation 5, même pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans la nouvelle PS5 Pro. De quoi ravir les joueurs et prolonger la durée de vie de la console !