DJI Osmo Action 5 Pro : Un capteur de 40 mégapixels et un prix en fuite

De récentes fuites concernant la DJI Osmo Action 5 Pro semblent révéler non seulement le prix en euros du pack Adventure Combo, mais également certains des composants et caractéristiques de la caméra.

Selon @JasperEllens, une source influente de DJI sur X (anciennement Twitter), le pack Adventure Combo de la Osmo Action 5 Pro, qui inclut deux batteries supplémentaires, un étui de chargement et une perche à selfie de 1,5 m, sera proposé au prix de 479 €.

À titre de comparaison, le pack équivalent pour la Osmo Action 4 est actuellement disponible à 429 € sur la boutique officielle de DJI, bien qu’il soit temporairement en promotion à 379 €, probablement en anticipation du lancement de la Action 5 Pro, qui pourrait survenir d’ici la fin du mois.

Il est également probable que la caméra soit disponible en version Standard Combo, à un prix plus abordable.

Caractéristiques et nouveautés de la Action 5 Pro

Les fuites laissent également entrevoir plusieurs améliorations notables qui pourraient faire de l’Osmo Action 5 Pro un sérieux concurrent à la GoPro Hero 13 Black :

Capteur 40 mégapixels : une augmentation substantielle par rapport aux 10 mégapixels de l’Action 4. Cette amélioration pourrait marquer une différence importante, notamment pour les amateurs de photographie en haute résolution.

: une augmentation substantielle par rapport aux 10 mégapixels de l’Action 4. Cette amélioration pourrait marquer une différence importante, notamment pour les amateurs de photographie en haute résolution. Mode nuit : bien que les détails sur ce mode restent flous, cela pourrait signifier des performances accrues en basse lumière, un domaine déjà bien maîtrisé par la Action 4.

: bien que les détails sur ce mode restent flous, cela pourrait signifier des performances accrues en basse lumière, un domaine déjà bien maîtrisé par la Action 4. Super slow-mo : supportant potentiellement des fréquences allant jusqu’à 960 images par seconde, une fonctionnalité qui plaira sans aucun doute aux amateurs de vidéos d’action.

: supportant potentiellement des fréquences allant jusqu’à 960 images par seconde, une fonctionnalité qui plaira sans aucun doute aux amateurs de vidéos d’action. 64 Go de stockage interne : une nouveauté majeure dans le monde des caméras d’action. Ce stockage intégré peut servir de sauvegarde en cas de corruption de la carte micro SD ou tout simplement si vous oubliez d’en emporter une. Cette fonctionnalité explique en partie l’augmentation de prix et donne à ce modèle le qualificatif « Pro ».

Performances attendues : quid des améliorations ?

En dépit de ces fuites prometteuses, certaines questions demeurent, notamment sur la véritable raison du terme « Pro » dans le nom du produit. Le capteur et l’objectif semblent inchangés par rapport à la Osmo Action 4 (f/2.8, champ de vision de 155°, capteur CMOS de 1/1,3 pouces), mais la capacité à capturer des photos de 40 mégapixels pourrait bien être l’élément différenciateur.

Le rapport mentionne également une batterie de plus grande capacité de 1 950 mAh, contre 1 770 mAh pour la Action 4. Ce gain d’autonomie, combiné aux autres caractéristiques, pourrait justifier cette appellation « Pro ».

En attendant plus d’informations officielles, ces fuites laissent entrevoir un modèle amélioré, bien que le véritable écart avec ses prédécesseurs et concurrents ne soit pas encore totalement clair.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, la DJI Osmo Action 5 Pro pourrait bien renforcer la position de DJI dans le domaine des caméras d’action. Cependant, il reste à voir si ces améliorations, telles que le stockage interne et les capacités accrues en photo et vidéo, sauront véritablement convaincre les utilisateurs de débourser une somme plus élevée pour ce modèle « Pro ». Réponse attendue d’ici la fin du mois, lors de son lancement supposé.