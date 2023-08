La nouvelle Osmo Action 4 de DJI s’attaque à GoPro avec un capteur amélioré et une qualité d’image irréprochable

La plateforme Osmo Action de DJI reste un incontournable pour ceux qui recherchent des prises de vue sur le terrain avec l’une des entreprises les plus brillantes de l’industrie. Le dernier-né de la société, la Osmo Action 4, témoigne des prouesses et de l’ingéniosité de DJI en matière de caméras, avec des caractéristiques impeccables et une autonomie de batterie extrêmement longue.

Pour commencer, la Osmo Action 4 de DJI utilise un capteur d’image de 1/1,3 pouce associé à une ouverture plus large de 2.8, ce qui lui permet de filmer en 4K à 120 images par seconde et d’offrir un champ de vision ultra large de 155 degrés. Cela permet d’obtenir d’immenses détails pour les photos et les vidéos, en particulier dans des scénarios de faible luminosité, ce qui en fait une caméra d’action pour les tireurs nocturnes les plus audacieux.

De plus, la nouvelle Osmo Action est également équipée de la stabilisation HorizonSteady à 360 degrés, HorizonBalancing et HorizonSteady pour les prises de vue horizontales, ce qui rend chaque photo prise avec la Osmo Action 4 aussi nette et précise que possible, même en dehors des scénarios d’action.

La stabilité de la prise de vue et la qualité de l’image sont des options parfaites pour les amateurs de caméras, mais la Osmo Action 4 va encore plus loin en ajoutant des gammes de couleurs encore plus extrêmes avec un mode couleur D-Log M 10 bits, qui couvre plus d’un milliard de couleurs pour un potentiel de post-production infini. Le capteur de température de couleur de la Osmo Action 4 lit également les tons du monde réel pour obtenir les meilleures combinaisons possibles, quelle que soit la situation, même sous l’eau.

Avec la plupart des caméras d’action, le son n’est généralement pas de la meilleure qualité. La Osmo Action 4 se distingue à cet égard, en utilisant plusieurs caméras intégrées et un enregistrement stéréo pour une qualité audio claire et précise dans les vidéos. L’appareil dispose de trois micros principaux au total, qui utilisent tous un logiciel de réduction du vent qui permet aux prises de vue d’action d’avoir un son propre et sans vent.

Le streaming en direct

Les streamers IRL et les créateurs de contenu apprécieront les capacités de diffusion de la Action 4, qui lui permettent de se connecter de manière transparente au Wi-Fi à proximité ou au hotspot de votre smartphone pour une diffusion en direct. C’est en quelque sorte un nouveau standard pour la plupart des caméras de nos jours et cela s’avère être une inclusion géniale, rendant le streaming IRL et la connexion avec son public plus facile que jamais.

Et, la batterie de la Osmo Action 4 est un pas dans la bonne direction. La Action 3 avait une autonomie de 160 minutes, alors que cette nouvelle version peut durer jusqu’à 2,5 heures. Cela pourrait être encore mieux, mais la caméra offre également une recharge extrêmement rapide avec une charge de 80 % réalisée en 18 minutes grâce aux capacités de charge rapide de l’appareil, une fonctionnalité qui était également présente sur la Action 3.

La caméra est dotée d’un grand nombre de fonctions supplémentaires, notamment l’invite et le contrôle vocal, la commutation rapide entre cinq modes personnalisés, la mise à niveau de InvisiStick et un zoom numérique jusqu’à deux fois supérieur. La Action 4 dispose également d’un bouton SnapShot et Quick Shot qui permet aux utilisateurs de capturer instantanément des enregistrements et des photos sans retenue.

Le logiciel LightCut de DJI permettra aux créateurs d’exploiter l’édition intelligente avec une liberté sans fil. Les utilisateurs peuvent se connecter rapidement et facilement au Wi-Fi pour obtenir des aperçus et des montages automatiques sans avoir à transférer les séquences entre l’appareil et l’ordinateur ou le smartphone.

Disponible dès aujourd’hui

La Osmo Action 4 est disponible à l’achat sous différentes configurations dès aujourd’hui.

Le bundle Osmo Action 4 Standard est proposé au prix de 429 euros et comprend : Osmo Action 4, une batterie extrême Osmo Action, un cadre de protection horizontal-vertical Osmo Action, un support d’installation à démontage rapide Osmo Action, une base adhésive incurvée Osmo Action, une vis de fixation Osmo, un câble PD USB-C vers USB-C, un pare-soleil pour objectif Osmo Action et un patin antidérapant Osmo Action. Le bundle Osmo Action 4 Aventure est proposé au prix de 529 € et comprend : Osmo Action 4, trois batteries extrême Osmo Action, un cadre de protection horizontal-vertical Osmo Action, un support d’installation à démontage rapide Osmo Action, un mini support d’installation à démontage rapide Osmo Action, une base adhésive incurvée Osmo Action, deux vis de fixation Osmo, un câble PD USB-C vers USB-C, un étui de batterie multifonctions Osmo Action, une barre d’extension 1,5 m Osmo, un pare-soleil pour objectif Osmo Action, et un patin antidérapant Osmo Action.