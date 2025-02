DJI Dock 3 : le futur des drones autonomes est là

Le géant mondial des drones, DJI, vient d’annoncer le lancement du DJI Dock 3, une station autonome de nouvelle génération qui marque une avancée majeure dans les opérations de sécurité publique, de gestion des urgences et d’inspection des infrastructures. Cette solution « Drone in a Box », qui peut être montée sur un véhicule, est conçue pour assurer une surveillance et des interventions 24 h/24 et 7j/7. Elle est compatible avec les nouveaux drones DJI Matrice 4D et DJI Matrice 4TD, qui viennent enrichir la gamme Matrice 4 Series.

Avec le DJI Dock 3, DJI repousse les limites de la technologie drone en offrant une station robuste et autonome, capable de fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes. Elle est résistante à la poussière et à l’eau (IP56) et peut opérer à des températures allant de -30 °C à 50 °C grâce à un système de préchauffage.

Les drones Matrice 4D et 4TD, quant à eux, sont dotés d’hélices anti-givre et silencieuses, leur permettant de voler de manière stable même sous une pluie verglaçante et des vents atteignant 12 mètres par seconde.

“Avec DJI Dock 3, nous sommes fiers de proposer des solutions innovantes et fiables qui s’adaptent aux besoins des opérateurs sur le terrain”, a déclaré Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy chez DJI.

DJI Dock 3, modularité et déploiement flexible

Le DJI Dock 3 se distingue par sa capacité à être monté sur un véhicule ou déployé de manière fixe. Il prend en charge l’étalonnage horizontal et les calibrations cloud, facilitant ainsi les missions d’inspection longue distance et les interventions d’urgence.

DJI introduit également une option de déploiement en tandem, permettant d’utiliser deux stations sur un même véhicule pour assurer une rotation des drones. Pour les installations fixes, DJI propose une version améliorée avec le D-RTK 3 Relay Fixed Deployment Version, qui optimise la résistance aux interférences et améliore la transmission vidéo ainsi que l’acquisition satellite.

DJI Matrice 4D et 4TD : des drones taillés pour la mission

Les nouveaux Matrice 4D et 4TD, certifiés IP55, sont conçus pour des opérations critiques en extérieur. Ils disposent :

D’une autonomie améliorée : 54 minutes de vol directionnel et 47 minutes en vol stationnaire

D’un système multi-capteurs avancé : caméra grand-angle, téléobjectif moyen, téléobjectif longue portée et télémètre laser

D’un mode Vision Nocturne couleur et d’une caméra infrarouge pour le Matrice 4TD

Matrice 4D : un drone d’inspection haute précision

Ce modèle est dédié aux missions de cartographie et d’analyse technique. Il est équipé de :

Caméra grand-angle 24 mm (4/3 CMOS, 20 mégapixels, obturateur mécanique)

Caméra téléobjectif moyen 70 mm (1/1,3 CMOS, 48 mégapixels)

Caméra téléobjectif 168 mm (1/1,5 CMOS, 48 mégapixels)

En association avec FlightHub 2, il permet de suivre automatiquement un sujet en mouvement, comme un véhicule ou un bateau.

Matrice 4TD : un drone conçu pour la sécurité publique et les secours

Optimisé pour les missions de sauvetage et la surveillance en conditions difficiles, il dispose :

D’une caméra thermique infrarouge

D’un projecteur NIR de 100 mètres de portée

Des mêmes caméras téléobjectifs que le Matrice 4D, mais avec une caméra grand-angle 24 mm (1/1,3 CMOS, 48 mégapixels)

Une couverture étendue grâce à la DJI RC Plus 2

Avec la radiocommande DJI RC Plus 2 Enterprise, les drones de la série Matrice 4 peuvent être pilotés individuellement ou en mode relais embarqué. Dans ce mode, un drone peut voler en altitude pour servir de relais et ainsi étendre la portée opérationnelle d’un second drone, même en absence de signal 4G ou dans des zones obstruées.

Cette technologie est particulièrement précieuse pour :

Les missions de recherche et sauvetage

Les interventions en zones montagneuses

Les inspections de grandes infrastructures

DJI Dock 3 : un tournant pour les drones autonomes

Le DJI Dock 3 marque une avancée significative dans le secteur des drones autonomes. En combinant robustesse, flexibilité et intelligence embarquée, DJI répond aux besoins croissants des professionnels de la sécurité, des secours et de l’inspection industrielle.

Avec cette nouvelle solution, DJI continue de dominer le marché des drones professionnels, en repoussant les limites de l’autonomie et de l’intelligence artificielle appliquée à la robotique aérienne.