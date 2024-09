iPhone 16 : Les précommandes flambent, les délais s’allongent !

La fièvre de l’iPhone 16 est palpable ! Apple a ouvert les précommandes aujourd’hui, et en France, certains modèles voient déjà leurs dates de livraison repoussées, parfois de près d’un mois par rapport à la date initiale du 20 septembre.

Si vous comptiez sur votre nouvel iPhone, pas pour profiter des fonctionnalités d’Apple Intelligence, pas de panique ! La mise à jour iOS 18.1, qui apportera certaines de ces fonctionnalités, ne sera pas disponible avant octobre, du moins aux États-Unis.

Des délais de livraison qui s’allongent pour certains modèles d’iPhone 16

La plupart des précommandes pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus non Pro devraient toujours être livrées le 20 septembre. Cependant, certains modèles et configurations spécifiques connaissent déjà des retards. Il semblerait que le coloris Teal soit particulièrement populaire auprès des acheteurs de l’iPhone 16.

Voici quelques-uns des modèles dont la date de livraison en France dépasse désormais le 20 septembre initial :

iPhone 16 256 Go Sarcelle: livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre.

iPhone 16 Pro 128 Go Titane sable : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 256 Go Titane sable : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 512 Go Titane sable : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 1 To Titane sable : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 128 Go Titane Naturel : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre 256 Go Titane Naturel : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre 512 Go Titane Naturel : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre 1 To Titane Naturel : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre 128 Go Titane blanc : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 256 Go Titane blanc : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 512 Go Titane blanc : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 1 To Titane blanc : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 128 Go Titane Noir : livraison entre le 25 septembre et le 30 septembre 256 Go Titane Noir : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre 512 Go Titane Noir : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre 1 To Titane Noir : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre

iPhone 16 Pro Max 256 Go Titane Sable : livraison entre le 7 et le 14 octobre 512 Go Titane Sable : livraison entre le 7 et le 14 octobre 1 To Titane Sable : livraison entre le 7 et le 14 octobre 256 Go Titane Naturel : livraison entre le 7 et le 14 octobre 512 Go Titane Naturel : livraison entre le 7 et le 14 octobre 1 To Titane Naturel : livraison entre le 7 et le 14 octobre 256 Go Titane Blanc : livraison entre le 7 et le 14 octobre 512 Go Titane Naturel : livraison entre le 30 septembre et le 7 octobre 1 To Titane Blanc : livraison entre le 7 et le 14 octobre 256 Go Titane Noir : livraison entre le 7 et le 14 octobre 512 Go Titane Noir : livraison entre le 7 et le 14 octobre 1 To Titane Noir : livraison entre le 7 et le 14 octobre



Des alternatives pour les plus impatients

Si vous ne pouvez pas attendre la livraison de votre iPhone 16, rendez-vous dans un Apple Store le 20 septembre. Vous pourriez y trouver la couleur et la configuration que vous souhaitez en stock. De plus, divers opérateurs et revendeurs proposent des offres spéciales pour le lancement.