Galaxy S25 : Subtiles améliorations pour un géant de l’élégance

Apple a reçu, à juste titre, de nombreuses critiques pour avoir servi un design figé sur ses iPhones année après année. L’iPhone 16 Pro, par exemple, continue d’afficher l’ADN du design introduit avec l’iPhone 11 Pro il y a 5 ans. Mais, il semble que dans sa quête pour surpasser Apple, Samsung fasse quelque chose de similaire avec les smartphones de la série Galaxy S25.

Après les premières images du Galaxy S25 Ultra, c’est au tour du Galaxy S25 de se dévoiler grâce aux rendus partagés par Android Headlines. Le smartphone conserve les bords plats caractéristiques de la gamme, mais se distingue par l’ajout d’anneaux texturés autour des capteurs photo, apportant une touche d’originalité.

Si les rendus ne révèlent pas grand-chose de l’écran, on sait qu’il devrait mesurer entre 6,17 et 6,2 pouces, avec des bordures encore plus fines que son prédécesseur. Le smartphone afficherait des dimensions de 146,9 x 70,4 x 7,2 mm, soit un format légèrement plus compact et une épaisseur réduite de 0,4 mm par rapport au Galaxy S24.

Comme indiqué précédemment, les rendus révèlent que le design global reste familier, mais avec des améliorations notables. Les caméras arborent désormais des anneaux élégants, rappelant ceux du Galaxy Z Fold 6, et les bords de l’écran semblent encore plus fins. Les côtés plats, une tendance de design adoptée par de nombreux fabricants de smartphones ces derniers temps, sont également présents sur le Galaxy S25.

Sous le capot, les rumeurs sont contradictoires quant à l’utilisation d’un SoC Exynos pour les modèles Galaxy S25 et S25+ dans certains pays, d’autres penchent pour l’utilisation du Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Cependant, on s’attend à une augmentation de la mémoire vive, passant de 8 Go sur le modèle précédent à 12 Go, avec une capacité de stockage de départ de 128 Go.

Lancement prévu en janvier 2025 de la série Galaxy S25

Côté photo, le Galaxy S25 devrait conserver un capteur principal de 50 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 12 mégapixels. La batterie de 4000 mAh et la charge rapide de 25W seraient également reconduites. Le smartphone devrait fonctionner sous Android 15 avec la surcouche One UI 7, promettant de nouvelles fonctionnalités.

La série Galaxy S25 devrait être présentée en janvier 2025, probablement au cours de la semaine du 13 janvier. Ce calendrier s’aligne avec la fin du CES, un événement technologique majeur, permettant à Samsung de capter l’attention peu de temps après. D’ici là, restez à l’affût des prochaines fuites et rumeurs pour en savoir plus sur ces futurs fleurons de Samsung !

Bien que le Galaxy S25 ne représente peut-être pas un changement radical par rapport à son prédécesseur, les subtiles améliorations de conception, le gain de performance potentiel avec le Snapdragon 8 Gen 4 et l’augmentation de la RAM pourraient en faire une mise à niveau attrayante. Alors que l’annonce officielle se rapproche, nous attendons avec impatience plus de détails sur le Galaxy S25 et ses capacités.