Personnalisez Gemini à l’extrême : les Gems débarquent sur votre mobile !

Le mois dernier, Gems a été lancé sur la version bureau de Gemini et il est maintenant disponible sur l’application mobile, tandis qu’une refonte de la page d’accueil de Gemini semble être en cours.

Gems est un outil qui vous permet de créer des experts personnalisés pour Gemini afin de gérer des tâches spécifiques. Il vous permet de créer un Gemini personnalisé pour des tâches répétitives, et initialement, la fonctionnalité était réservée à la version bureau du chatbot d’IA générative de Google.

Gems débarque sur l’application mobile

Gems est désormais disponible pour l’application Gemini sur Android et iOS, avec la section « Discussions récentes » renommée en « Discussions & Gems ». Si vous ne voyez pas encore cette mise à jour, vous pouvez forcer l’arrêt de l’application Gemini pour la recharger.

Le « Gestionnaire de Gems » apparaît maintenant dans le menu avatar avec trois onglets principaux : Tous, Vos Gems, et Par Google. Lorsque vous ouvrez un chatbot personnalisé, vous obtenez une description et un carrousel d’exemples d’utilisation.

Une nouvelle page d’accueil plus épurée

Mais ce n’est pas le seul changement que Gemini semble recevoir. Il semble qu’une refonte intéressante soit en cours pour la page d’accueil de Gemini, où le message de bienvenue « Bonjour » et les suggestions ont été supprimés.

Maintenant, la page d’accueil affiche le message « De quoi avez-vous besoin aujourd’hui ? ».

Cette nouvelle mise à jour de la page d’accueil simplifie l’interface et rappelle quelque peu la page d’accueil simple et épurée de Google Recherche. Pour les personnes qui ont tendance à utiliser beaucoup Gemini, ces suggestions rotatives peuvent ne plus être aussi utiles. Cependant, la page d’accueil repensée ne semble pas encore être déployée pour tout le monde (certains utilisateurs l’ont également repérée sur mobile).

Gemini : une évolution constante

Gemini a récemment reçu beaucoup d’amour de la part de Google en termes de mises à jour, et il s’est étendu aux services Google pour vous faciliter la vie. Par exemple, vous pouvez maintenant utiliser le chatbot d’IA de Google pour créer des formulaires dans Google Forms, et vous pouvez également l’utiliser pour effectuer des recherches plus avancées dans votre boîte de réception Gmail.

L’évolution rapide des modèles d’IA générative comme Gemini est naturelle, car cette technologie en est encore à ses débuts et possède un immense potentiel à exploiter. Il sera intéressant de suivre de près les prochaines étapes de cette évolution et les nouvelles fonctionnalités qui pourraient bientôt voir le jour.