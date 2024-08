Exynos 2500 de Samsung : La réponse à Qualcomm pour la série Galaxy S25

Après de nombreuses rumeurs et spéculations, Samsung a enfin officialisé son prochain chipset vedette, le Exynos 2500. Bien que cela soit seulement mentionné brièvement dans le rapport trimestriel de la société, c’est la première mention officielle du prochain grand processeur mobile de Samsung.

« System LSI prévoit de concentrer ses capacités commerciales sur l’assurance d’un approvisionnement stable en Exynos 2500 pour les produits phares », peut-on lire dans le rapport sur les perspectives pour la seconde moitié de l’année. Coïncidence ou non, c’est également à cette période que Qualcomm prévoit d’annoncer et de commencer la production d’un autre processeur attendu dans la série Galaxy S25, le Snapdragon 8 Gen 4.

Ces deux chipsets, le Exynos 2500 et le Snapdragon 8 Gen 4, se disputeront leur place dans les modèles Galaxy S25, S25+, et S25 Ultra. Selon les rumeurs, le Exynos 2500 jouera un rôle plus important que son prédécesseur, le Exynos 2400, dans la gamme Galaxy S24.

Samsung cherche à réduire les coûts élevés d’acquisition du chipset Snapdragon 8 Gen 4 en utilisant davantage de processeurs Exynos 2500 dans la série S25. Cette stratégie pourrait permettre de maintenir le prix du Galaxy S25 Ultra à un niveau acceptable, évitant ainsi une hausse de prix que le marché pourrait difficilement absorber.

Améliorations et efficacité énergétique du Exynos 2500

Pour que le Exynos 2500 soit une alternative viable au Snapdragon 8 Gen 4, Samsung a apporté des améliorations significatives à son processeur maison en 3 nm. Il est désormais beaucoup plus économe en énergie et dispose d’un sous-système graphique plus rapide, capable de rivaliser avec celui de Qualcomm.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Samsung promet d’égaler les chipsets de Qualcomm avec ses propres processeurs Exynos, souvent avec des résultats mitigés. Les modèles Galaxy alimentés par Exynos ont fréquemment été inférieurs à leurs homologues Snapdragon.

Sous la pression des coûts exorbitants des puces Qualcomm, qui sont désormais la partie la plus chère de ses smartphones, Samsung pourrait avoir intensifié ses efforts de développement et de test de processeurs maison. Cette démarche pourrait finalement permettre à Samsung de proposer une alternative compétitive et rentable face aux chipsets Snapdragon, offrant ainsi aux consommateurs des produits phares à des prix plus accessibles.