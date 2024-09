Pixel 9 Pro XL vs iPhone 16 Pro Max ? Le duel des géants technologiques

C’est le moment de l’année où nous avons le même vieux débat : « Apple ou Android » ? Cependant, cette fois-ci est différente, car les deux entreprises offrent des options assez convaincantes. Google a été chaud sur les talons d’Apple ces derniers temps et avec la série Pixel 9 cette année, je crois qu’ils ont vraiment intensifié la concurrence avec la gamme iPhone 16 nouvellement lancée par Apple.

Alors, bien que nous ayons déjà couvert les modèles de base, dans cette lecture, je vais comparer les options supérieures : l’iPhone 16 Pro Max et le Pixel 9 Pro XL. Et je répondrai à la question de savoir lequel des deux s’impose comme le meilleur smartphone phare à acheter cette année.

iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Caractéristiques en un coup d’œil

Spécifications iPhone 16 Pro Max Pixel 9 Pro XL Processeur Apple A18 Pro (3 nm) Google Tensor G4 (4 nm), Titan M2 sécurité coprocesseur RAM/Storage 8 Go de RAM + 256 Go/512 Go/1 To 16 Go de RAM + 256 Go/512 Go 4.0 Écran 6.9 pouces, Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision 6.8 pouces, QHD+ (1344 x 2992), 20:9, LTPO OLED, 120 Hz, HDR 10 Caméras arrière 48 mégapixels + 48 mégapixels ultra-large + 12 mégapixels 5x téléphoto 50 mégapixels + 48 mégapixels ultra-large + 48 mégapixels 5x téléphoto Caméra frontale 12 mégapixels 42 mégapixels Vidéo Jusqu’à 4K à 60/120 fps, Dolby Vision HDR at 60 FPS, 10 bits HDR, Pro Res Spatial Video Jusqu’à 4K à 60 fps, Gyro EIS, OIS, 10 bits HDR Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Port USB Type C 3.2 Gen 2 USB Type C 3.2 Batterie 4 676 mAh 5 060 mAh Charge 50% en 30 mn, charge sans fil MagSafe 25 W Charge de 70 % en 30 minutes, charge sans fil de 12 watts IP IP68 IP68 Poids 225 g 221 g Logiciel iOS 18 Android 14

7 ans de mise à jour

iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Design

En ce qui concerne le design, vous seriez surpris d’apprendre que les deux smartphones se ressemblent plus ou moins, si vous les regardez sous un certain angle bien sûr. Le Pixel 9 Pro XL arbore des côtés plus plats, avec des bords profilés et du verre mat à l’arrière.

Apple, pour sa part, s’en est tenu au design éprouvé en place depuis l’iPhone 11 Pro Max. Il est doté d’un cadre en titane de grade 5, plus brillant, et d’un dos mat. Apple a également augmenté la taille de l’appareil pour l’adapter à l’écran de 5,9 pouces, au cas où l’ancien design ne serait pas déjà énorme pour vous.

Cette augmentation de taille explique pourquoi les deux smartphones mesurent 163 mm de haut, l’iPhone 16 Pro Max étant un peu plus large que le Pixel 9 Pro XL. Les côtés sont à peu près de la même largeur, mesurant respectivement 8,3 mm et 8,5 mm. Alors que le Pixel est équipé des boutons d’alimentation et de volume habituels situés sur son côté droit, l’iPhone 16 Pro Max est également doté d’un bouton d’action personnalisable et d’un bouton d’appareil photo tactile qui vous permet de contrôler l’appareil photo en toute simplicité.

La principale différence se situe à l’arrière, avec la caméra à trois lentilles typique de l’iPhone, auquel nous nous sommes habitués. Le Pixel 9 Pro XL, quant à lui, est doté d’une audacieuse caméra qui ressemble à la barre de recherche de Google. Si je dois choisir un favori, je dirais que je vais opter pour le Pixel, car malgré tous les ajouts premium, le design du Pixel semble plus soigné et raffiné que celui de l’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Écran

Côté écran, le géant de Cupertino a opté pour une dalle plus grande de 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max, contre 6,7 pouces pour le modèle de l’année dernière. Il a également supprimé quelques cadres cette année et réduit la taille de la Dynamic Island. Apple dispose ainsi d’une plus grande marge de manœuvre pour son écran OLED Super Retina XDR LTPO.

Le Pixel 9 Pro XL n’est pas loin derrière, puisqu’il propose un grand écran de 6,8 pouces avec des bords presque aussi fins et un panneau OLED Quad HD+ SuperACTUA LTPO. Les deux appareils ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais le Pixel prend une légère avance car il peut être plus lumineux à l’extérieur puisqu’il a une luminosité maximale de 3000 nits contre 2000 nits pour l’iPhone.

Dans ce domaine, je dirais que les deux entreprises ont fait preuve d’un grand professionnalisme, en mettant en avant les meilleures spécifications à leur disposition. C’est donc une situation gagnant-gagnant, quel que soit le téléphone que vous choisissez.

iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Matériel et spécifications

Dans cette section, nous allons parler de ce qui se trouve à l’intérieur de ces appareils phares. L’iPhone 16 Pro Max est équipé d’un tout nouveau et puissant processeur A18 Pro construit sur l’architecture 3 nm et le nœud de traitement N3E de TSMC. Il dispose d’un CPU à 6 cœurs, d’un GPU à 6 cœurs et de 16 cœurs dédiés au moteur neuronal, ce qui permet au téléphone de gérer plus efficacement les activités liées à l’intelligence d’Apple.

Le Pixel 9 Pro XL introduit également le nouveau chipset Tensor G4 basé sur le processus de fabrication 4 nm de Samsung. Il s’agit d’un processeur à 8 cœurs cadencé à une fréquence maximale de 3,1 GHz. Il comprend également un nouveau modem Exynos 5400 qui permet d’utiliser la dernière norme Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ainsi que la connectivité par satellite comme sur les iPhone.

Le Tensor G4 n’a pas pu battre le A17 Pro de l’année dernière, et il ne fait aucun doute qu’il sera nettement moins performant que le A18 Pro en ce qui concerne les performances brutes.

iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Autonomie et charge

Bien qu’Apple n’ait pas révélé la capacité exacte de la batterie, l’iPhone 16 Pro Max dispose d’une plus grande batterie que son prédécesseur. Le nouveau design empilé améliore l’autonomie et la densité de la batterie. Étant donné que l’iPhone 15 Pro Max offrait jusqu’à 25 heures de streaming vidéo, on peut s’attendre à ce que la batterie de l’iPhone 16 Pro Max soit aussi performante.

Google ne garde pas les spécifications de sa batterie secrètes. Le Pixel 9 Pro XL est doté d’une batterie de 5 060 mAh, offrant environ 6,5 heures d’utilisation normale et jusqu’à 7 heures avec des paramètres optimisés. Le chargement est également plus rapide avec le Pixel, qui prend en charge une charge filaire de 37 watts pouvant atteindre 70 % en 30 minutes, contre 50 % pour l’iPhone.

Les deux smartphones prennent en charge la recharge sans fil, mais devinez quoi ? Bizarrement, l’iPhone 16 Pro Max peut se recharger plus rapidement à 25 watts avec la recharge MagSafe. En revanche, le Pixel 9 Pro XL ne peut se recharger sans fil qu’à 27 watts avec un Pixel Stand, sinon il est limité à 12 watts.

iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Caméras, le véritable facteur décisif

En ce qui concerne la caméra, vous constaterez que ni Apple ni Google ne se sont éloignés de leur capteur principal de l’année dernière. Le capteur principal de l’iPhone 16 Pro Max conserve le même capteur de 48 mégapixels, f/1.8, 24 mm, tandis que le Pixel 9 Pro XL est doté d’un objectif de 50 mégapixels, f/1.68, 25 mm.

Les deux smartphones disposent d’une caméra secondaire périscope avec un zoom optique 5x. L’iPhone dispose d’un capteur de 12 mégapixels avec un décalage de capteur 3D OIS, tandis que le Pixel dispose d’un capteur de 48 mégapixels. La principale différence réside dans le nouvel objectif ultra-large de 48 mégapixels de l’iPhone, qui se démarque nettement de l’objectif de 12 mégapixels utilisé par le Pixel. Le Pixel dispose également d’un objectif ultra-large de 48 mégapixels.

Avec de telles caractéristiques, vous savez que vos photos seront tout simplement superbes. En ce qui concerne la vidéo, l’histoire est presque la même. Le Pixel et l’iPhone peuvent tous deux enregistrer des vidéos 4K en 24/30/60 fps. Mais Apple va encore plus loin en vous permettant de capturer des vidéos étonnamment détaillées à 120 images par seconde et d’enregistrer en Dolby Vision.

La plupart des gens, comme moi, s’attendaient à ce qu’Apple améliore la caméra frontale, car l’objectif de 12 mégapixels semble trop dépassé pour un flagship de 2024, mais je suppose que nous devrons attendre l’année prochaine pour d’autres mises à jour. Cependant, sur le Pixel, vous trouverez une caméra frontale de 42 mégapixels. Les deux smartphones peuvent également faire du 4K 60 fps à partir de leurs caméras frontales.

iPhone 16 Pro Max vs Pixel 9 Pro XL : Quel est le meilleur rapport qualité-prix ?

Comme vous pouvez le constater, la concurrence est très serrée. Le Pixel 9 Pro XL n’est pas en reste et Google a fait preuve de diligence raisonnable pour faire de son smartphone, une alternative à l’offre d’Apple aussi bonne que possible. Vous pouvez faire valoir que Google a copié les devoirs d’Apple un peu trop minutieusement cette fois-ci. Mais cela donne aussi l’impression que le téléphone est plus haut de gamme que les versions précédentes.

Si vous êtes un fanatique des performances, l’iPhone 16 Pro Max est une évidence, ou si vous souhaitez réaliser des vidéos de qualité. Mais si vous aimez prendre des photos et que les performances ne sont pas un problème pour vous, je dirais que vous devriez opter pour le Pixel 9 Pro XL, car vous obtiendrez pratiquement la même expérience ici aussi.

Mais Apple semble avoir du mal à suivre la vague d’innovations en matière d’IA, alors qu’Android devient de plus en plus puissant grâce à la vaste expérience de Google dans ce segment. Sans compter que le Pixel 9 Pro XL ressemble beaucoup à un iPhone maintenant, donc une transition pourrait ne pas être aussi étrange pour les consommateurs qu’elle l’était auparavant.