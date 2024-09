XGIMI Aura 2 : Le projecteur laser UST qui réinvente votre home cinéma

Un bon projecteur ne doit pas nécessairement être un inconvénient. À l’IFA 2024, XGIMI propose désormais le Aura 2, un projecteur laser UST qui offre une image 4K lumineuse avec un minimum d’inconvénients.

Les projecteurs à ultra-courte focale (UST) n’éclairent pas la pièce. Ils se placent sous l’écran ou le mur, éliminant ainsi une grande partie des conjectures, des calculs et du travail physique nécessaires à l’installation d’un projecteur à focale courte ou longue.

Comme le projecteur Aura original, le XGIMI Aura 2 offre une résolution vidéo 4K avec des améliorations HDR10. Mais la qualité de l’image est considérablement améliorée dans ce modèle — XGIMI utilise sa technologie Dual Light 2.0 pour atteindre une luminosité maximale de 2 300 lumens ISO (contre 1 800), une couverture des couleurs DCI-P3 de 99 % (contre 80 %) et une taille d’écran maximale de 150 pouces (contre 120 pouces). De plus, il prend en charge le Dolby Vision, l’IMAX Enhanced, le son Dolby Atmos intégré alimenté par un système de haut-parleurs de 60 watts, et un nouveau mode de jeu à faible latence de 20 ms.

Plusieurs des fonctions d’image automatique que XGIMI propose dans ses autres projecteurs haut de gamme, tels que le Horizon Ultra, sont également présentes dans le Aura 2. Vous bénéficiez de la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, de l’adaptation de la planéité des murs, de l’adaptation de la couleur des murs et de la projection oculaire intelligente (l’image s’assombrit si vous placez votre tête devant l’objectif du projecteur).

Plus intéressant encore, XGIMI a ajouté un capteur de mouvement mmWave qui peut détecter lorsque vous entrez ou sortez de la pièce. Ce capteur présente des avantages évidents en termes d’économie d’énergie, mais il est particulièrement utile pour les clients qui aiment laisser un économiseur d’écran ou un diaporama de photos sur leur « téléviseur ». Le diaporama intégré Art Mode de XGIMI se branche sur la radio mmWave et s’allume ou s’éteint automatiquement en fonction de l’occupation de la pièce.

XGIMI propose également une gamme d’écrans Fresnel de rejet de la lumière ambiante (ALR) spécialement conçus pour le Aura 2. Alors que tous les écrans de projecteur remplissent la même fonction de base — ils fournissent une surface plane sur laquelle la lumière peut rebondir — les écrans ALR contiennent de petites microstructures qui dirigent la lumière ambiante indésirable loin de l’observateur. Cela augmente le rapport de contraste de l’image projetée et la luminosité perçue, en particulier pendant la journée.

Le XGIMI Aura 2 est un modèle très onéreux

Les écrans ALR vendus par XGIMI sont très beaux et se fixent au mur d’une manière qui ressemble à celle d’un téléviseur. Mais les écrans ALR sont coûteux et peuvent être inutiles dans la plupart des foyers. C’est là que les choses se compliquent : le Aura 2, comme tous les projecteurs UST, projette la lumière à un angle vertical prononcé. Un écran est pratiquement indispensable lorsqu’on utilise un projecteur UST, car toute aspérité ou texture sur votre mur créera des ombres sur l’image projetée. Allumez la lampe de poche de votre téléphone, pointez-la vers le haut et placez-la contre le mur pour voir ce que je veux dire.

Le XGIMI Aura 2 est disponible dès aujourd’hui au prix de 2 899 euros. Le Aura 2 plus l’écran Fresnel ALR sont disponibles au prix conseillé de 3 999 euros.