XGIMI lance les projecteurs ultra-portables MoGo 3 Pro et Elfin Flip avec Netflix intégré

XGIMI complète sa gamme avec deux nouveaux projecteurs ultra-portables, le MoGo 3 Pro et le Elfin Flip. Annoncés à l’IFA 2024, tous deux sont disponibles dès aujourd’hui et, étonnamment, prennent en charge Netflix sans aucun sideloading.

À 499 euros, le MoGo 3 Pro est le plus cher de ces deux projecteurs. Il s’agit également d’une suite reconnaissable du MoGo 2 de XGIMI, du moins dans son nom. Alors que les précédents projecteurs MoGo ressemblent à des enceintes Bluetooth, le MoGo 3 Pro ressemble davantage à un thermos. Il s’agit d’un petit cylindre métallique de 1,1 kg avec une dragonne.

Le design du MoGo 3 Pro est étrange mais innovant. Lorsqu’il se présente sous la forme d’un thermos, le MoGo 3 Pro est extrêmement portable et l’élément de son objectif est protégé, ce qui lui permet de trouver sa place dans un sac à dos ou un sac à main. Lorsqu’il est déplié, le projecteur est clairement un projecteur : il dispose d’un objectif inclinable, de haut-parleurs intégrés et d’un logiciel Google TV intégré. Et bien qu’il n’y ait pas de batterie intégrée, vous pouvez faire fonctionner le projecteur à partir d’une batterie externe USB via un câble USB-C.

Je suis également surpris par certaines fonctionnalités de ce projecteur. Oui, la résolution 1080p n’est pas géniale, l’absence de zoom optique est décevante et la luminosité maximale de 450 lumens ISO signifie que vous êtes limité aux environnements sombres. Mais le mode jeu à 27 ms est fantastique, tout comme la couverture des couleurs DCI-P3 à 90 % et la prise en charge HDR10. Les fonctions d’auto-keystone, d’autofocus et d’alignement automatique de l’écran de XGIMI sont très intéressantes pour un projecteur de cette taille.

De plus, un nouveau mode « lumière ambiante » permet au MoGo 3 Pro de bouger et de pulser au rythme de la musique, ce qui en fait une machine intéressante pour les fêtes.

Le MoGo 3 Pro se distingue également par son utilisation de Google TV, qui s’écarte du logiciel Android TV utilisé dans la plupart des produits XGIMI. Il existe plusieurs différences entre Google TV et Android TV, mais le principal avantage est que Netflix est inclus par défaut et n’a pas besoin d’être chargé par sideloading.

Le Elfin Flip est un autre projecteur ultra-portable que le MoGo 3 Pro

Le Elfin Flip à 399 euros s’inspire du MoGo 3 Pro. Il s’agit d’un projecteur ultra-portable abordable doté d’un design unique qui protège l’objectif lorsqu’il n’est pas utilisé. Mais au lieu d’avoir la forme d’un thermos, le Elfin Flip a la forme d’un coin. Il s’agit essentiellement d’un projecteur portable qui pivote dans un cadre en plastique.

Quant aux caractéristiques techniques du Flip, elles sont légèrement inférieures à celles du MoGo 3 Pro, mais restent suffisamment solides pour un film improvisé ou une soirée jeux. La luminosité plafonne à 400 lumens ISO, la résolution vidéo est de 1080p et la couverture des couleurs Rec.709 est de 113 %. Vous bénéficiez de la prise en charge du HDR10, d’un mode jeu à faible latence de 27 ms, de la correction automatique du trapèze, de la mise au point automatique et de l’alignement automatique de l’écran.

Le Elfin Flip utilise également WebOS, ce qui est un peu surprenant. Certains clients préféreront peut-être Google TV, mais WebOS prend en charge Netflix et constitue un choix solide pour un logiciel de télévision connectée (en particulier sur un matériel modeste comme celui-ci), donc je ne vois pas cela comme un problème.