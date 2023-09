Le dernier projecteur 4K de Xgimi, le Horizon Ultra, est super lumineux pour son prix

Certes, la visibilité du Dolby Vision n’est pas aussi bonne que celle d’un écran de télévision, en particulier d’un OLED ou d’un AMOLED, car l’image réelle représente des facteurs hors de portée du projecteur, y compris les conflits avec l’éclairage ambiant. Mais, Xgimi affirme que sa technologie Intelligent Screen Adaptation (ISA) 3,0 peut atténuer ce problème dans une large mesure en ajustant automatiquement des facteurs tels que la luminosité, la température des couleurs, le zoom, la distorsion trapézoïdale et la mise au point. Il peut changer de couleur en fonction de la texture et de la couleur du mur.

L’expression de la marque pour être la première de sa catégorie est longue et nuancée à dessein. En effet, le Xgimi Horizon Ultra n’est pas le seul projecteur 4K avec Dolby Vision . L’indice réside ici dans la différence entre les projecteurs à longue et courte focale et leur utilisation.

Outre son contraste élevé, le Horizon Ultra est également présenté comme offrant une image lumineuse et nette, même en cas de lumière intense. Xgimi explique cela par la forte source lumineuse du projecteur qui utilise une technologie hybride « Laser-LED Dual Light » pour produire une source lumineuse de projection d’une luminosité de 2 300 lumens ISO — même si vous trouverez facilement des options plus lumineuses dans la même gamme de prix, même si elles ne sont pas équipées de Dolby Vision.

Néanmoins, il peut potentiellement offrir une imagerie assez engageante, comme on peut s’y attendre dans un cinéma, grâce au HDR dynamique par le biais de Dolby Vision . Parallèlement, il prend en charge les formats HDR libres de droits, notamment HDR10 et HLG, mais pas HDR10+, soutenu par Samsung.

Comme la plupart des projecteurs de Xgimi , tels que le Mogo 2 Pro et le Halo Plus, le Horizon Ultra est également destiné à être utilisé dans des espaces restreints tels que les maisons ou les bureaux.