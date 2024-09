SearchGPT : L’outil de recherche d’OpenAI déçoit face aux attentes des utilisateurs

OpenAI a ouvert un accès limité à son prototype SearchGPT en juillet, mais jusqu’à présent, seul un petit nombre d’utilisateurs y a accès. SearchGPT a été présenté comme une alternative potentielle à Google Recherche. Un récent rapport du Washington Post met en lumière les performances de SearchGPT et partage les points de vue de ceux qui ont accès à l’outil de recherche d’OpenAI. La remise en cause du règne de Google en tant que roi des moteurs de recherche est toujours en cours de révision.

Selon les premiers utilisateurs, SearchGPT utilise l’IA pour résumer des informations provenant de différents médias et fournir des réponses rapides, à l’instar de Perplexity. L’outil de recherche ajoute également des sources pertinentes en bas de page.

Cependant, SearchGPT est également sujet à des hallucinations occasionnelles et présente de fausses informations en toute confiance. Il a également du mal à trouver des informations locales et ne répond pas à certaines questions concernant les achats.

Les problèmes ne sont pas difficiles à comprendre. SearchGPT est censé fusionner les modèles d’IA d’OpenAI avec des données Web en temps réel pour des réponses plus rapides et plus précises. Les questions et les mots-clés renvoient un résumé des informations demandées au lieu des liens Google standard. Cela peut être rapide et informatif. Malheureusement pour OpenAI, cette erreur de fait initiale commence à ressembler davantage à la règle qu’à l’exception.

En outre, un utilisateur qui a eu accès au prototype de SearchGPT a déclaré qu’il trouvait l’outil de recherche d’OpenAI peu convaincant et qu’il ne le considérait pas comme une menace sérieuse pour Google Recherche. Étant donné que OpenAI est l’un des principaux laboratoires d’IA construisant des modèles phares, il s’attendait à une percée dans le domaine de la recherche par IA, mais il estime que SearchGPT « n’est pas vraiment impressionnant ».

Une intégration de SearchGPT dans ChatGPT ?

Un autre utilisateur a trouvé SearchGPT meilleur que l’aperçu de l’IA de Google, qui a été fortement critiqué pour générer des réponses absurdes et trompeuses. Il a déclaré : « Je choisirais SearchGPT plutôt que Google n’importe quand ». Cela dit, les deux utilisateurs s’accordent à dire que l’outil de recherche d’OpenAI n’est pas aussi impressionnant que Perplexity, une petite entreprise qui travaille sur la recherche alimentée par l’IA.

Le Washington Post a contacté OpenAI et un porte-parole a déclaré que les meilleures fonctionnalités de SearchGPT seront intégrées dans ChatGPT. Cependant, OpenAI a évité de répondre à la question de savoir si SearchGPT affichera des publicités comme Google et a déclaré que l’activité d’OpenAI repose sur les abonnements. Reste à savoir si l’expérience de SearchGPT dans ChatGPT sera gratuite ou si elle fera partie d’un plan payant.

L’approche de longue date de Google en matière de recherche ne semble pas devoir faire face à des adversaires redoutables pour le moment, même de sa part. Peu importe qui crée un moteur de recherche IA, il devra au moins se rapprocher de la vitesse, de la précision et de l’exactitude de Google pour séduire le monde qui aime Google. Étant donné les années et des milliards de dollars qu’il a fallu à Google pour atteindre ses sommets actuels, OpenAI devra peut-être être un peu plus patient ou dépenser beaucoup plus pour faire de même. Et ces ressources nécessiteront probablement plus que la base d’abonnés de ChatGPT pour y parvenir.

De réels obstacles

Les obstacles rencontrés par SearchGPT mettent en évidence les défis plus vastes auxquels sont confrontés les outils d’IA générative lorsqu’ils tentent de concurrencer les moteurs de recherche établis. Si des outils d’IA comme ChatGPT et SearchGPT peuvent offrir des capacités conversationnelles impressionnantes, ils manquent de données approfondies, structurées et en temps réel nécessaire pour traiter les requêtes de recherche quotidiennes à grande échelle.

SearchGPT est peut-être sur la bonne voie, mais trouver le moteur de recherche IA idéal nécessitera encore quelques recherches.