Accueil » Porte-Passeport Satechi avec Localiser : Ne perdez plus jamais vos documents de voyage !

Porte-Passeport Satechi avec Localiser : Ne perdez plus jamais vos documents de voyage !

Porte-Passeport Satechi avec Localiser : Ne perdez plus jamais vos documents de voyage !

Le nouveau porte-carte de Satechi transforme votre passeport en un objet traçable avec le réseau Localiser d’Apple. Si vous activez l’option Notifier les personnes laissées pour compte, vous recevrez une notification de séparation sur votre iPhone si vous oubliez votre passeport, ce qui vous évitera des maux de tête.

La nouvelle housse de passeport en cuir végétal avec Localiser est désormais disponible à la commande. Mais qu’obtenez-vous précisément en échange de 60 dollars ? Cet accessoire renferme quelques technologies essentielles. Tout d’abord, il tire parti de la technologie Bluetooth 5.2 pour signaler sa présence aux appareils Apple situés à proximité, qui signalent alors automatiquement sa position au réseau Localiser.

La puissance du crowdsourcing Bluetooth est l’ingrédient magique qui vous permet de localiser une pochette de passeport égarée dans l’application Localiser sur un iPhone, un iPad ou un Mac, même s’il n’y a pas de GPS. Vous recevrez des instructions étape par étape pour retrouver votre passeport. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Recherche de précision de l’application Localiser pour localiser avec précision le passeport une fois qu’il se trouve dans la portée Bluetooth.

En effet, la pochette du passeport n’est pas dotée de la fonctionnalité Ultra Wideband, nécessaire à la fonction Recherche de précision. Satechi a confirmé que l’accessoire est incompatible avec le réseau Find My de Google, et qu’il ne sera donc pas possible de le localiser sur Android.

La batterie interne qui alimente la RFID et le Bluetooth a une autonomie de 5 mois. Mieux encore ? Vous pouvez la recharger sans fil à l’aide de n’importe quel chargeur compatible avec les protocoles Qi et Qi2 ou avec la technologie MagSafe d’Apple.

La housse de passeport de Satechi uniquement compatible sur iOS

Outre le porte-passeport intégré, quatre fentes permettent de ranger vos cartes de crédit et vos pièces d’identité. En effet, Satechi a équipé cet accessoire de la technologie de blocage RFID afin d’empêcher les attaques par skimming qui permettent à une personne se trouvant à proximité de vous soutirer de l’argent en utilisant un dispositif spécial pour accéder à distance à la fonction de lecture sans contact et sans autorisation de votre carte.

La housse de passeport Satechi Vegan/Cuir avec Localiser est disponible sur la boutique en ligne de Satechi au prix de 60 dollars.