IFA 2024 : Comment regarder la keynote de Honor et à quoi s’attendre ?

L’IFA 2024 va ouvrir ses portes, et nous avons déjà un aperçu des nouveautés qui vont marquer cet événement. Parmi les moments forts à surveiller, la keynote d’Honor s’annonce spectaculaire, avec le lancement de son dernier smartphone pliable, d’une tablette, d’un ordinateur portable, ainsi que de nouvelles solutions d’intelligence artificielle (IA).

Comment regarder la keynote de Honor à l’IFA 2024 ?

La keynote d’Honor à l’IFA de cette année promet d’être un événement mémorable. Si vous souhaitez découvrir en avant-première les derniers appareils de la marque, voici comment suivre la conférence en direct.

Avant de plonger dans les détails de la keynote d’Honor, rappelons que l’IFA se déroulera à Berlin, en Allemagne, du 6 au 10 septembre 2024. Cependant, la keynote d’Honor est prévue pour le 5 septembre, soit un jour avant le début officiel de l’événement.

L’événement commencera à 14 heures, heure de Paris, et se tiendra dans le Hall 6.2B, Inspiration Stage du Messe Berlin. Si vous ne pouvez pas y assister en personne, pas de panique ! La conférence sera également diffusée en direct sur YouTube ainsi que sur les comptes Facebook et X (anciennement Twitter) de Honor.

Quelles sont les annonces prévues par Honor à l’IFA 2024 ?

Honor est prêt à faire sensation avec le lancement mondial de son Magic V3, son tout nouveau smartphone pliable. La marque a fortement mis en avant la robustesse et le design avant-gardiste de ce modèle, qui fait déjà parler de lui comme étant le pliable le plus fin du monde dans la catégorie des smartphones à clapet.

Magic V3: un concentré de technologies

Le Magic V3 ne se distingue pas seulement par son design, mais aussi par ses innovations en matière de santé visuelle grâce à sa technologie AI Defocus. Cette fonctionnalité aide à protéger la santé des yeux en ajustant l’écran en fonction des mouvements de l’utilisateur, couplée à un suivi oculaire intelligent offrant de multiples applications pratiques.

MagicPad 2 et MagicBook Art 14 : plus que des accessoires

Honor ne se limite pas au Magic V3. La marque dévoilera également la MagicPad 2, une tablette dotée d’un écran OLED de 12,3 pouces avec une résolution de 1920 x 3000 pixels. Alimentée par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 3, elle promet des performances puissantes. De plus, sa batterie de 10 050 mAh avec une charge rapide de 66W assure une utilisation prolongée sans souci. Avec l’interface MagicOS 8.0, cette tablette devient un véritable centre d’IA pour tout l’écosystème Honor.

Côté ordinateurs portables, le MagicBook Art 14 est un modèle ultrafin et léger avec un écran OLED de 14,6 pouces au ratio 3:2 et une résolution de 2080 x 3120 pixels. Sous le capot, il peut être équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H et de la carte graphique Intel Arc, le rendant parfait pour les utilisateurs exigeants à la recherche de performance et de mobilité.