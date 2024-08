Honor Magic V3 : Lancement mondial à l’IFA 2024 de Berlin

Le mois dernier, la société technologique chinoise Honor a enrichi sa gamme de smartphones pliables en lançant le Magic V3. Initialement disponible uniquement en Chine, Honor avait promis une extension rapide vers d’autres marchés. Désormais, une date pour son lancement mondial a été confirmée.

Le Honor Magic V3, un smartphone pliable au design élégant, fera ses débuts mondiaux le 5 septembre prochain à Berlin, lors de l’IFA, l’une des plus anciennes expositions industrielles en Allemagne. On peut dire sans risque de se tromper que les trois produits conserveront leur fiche technique révélée lors de leur lancement en Chine, mais en ce qui concerne les prix, c’est une tout autre affaire.

En plus du Magic V3, Honor présentera également sa nouvelle tablette de dernière génération, la MagicPad 2, ainsi que le tout nouveau MagicBook Art 14, un ordinateur portable destiné aux créatifs.

La star de cet événement sera sans aucun doute le Honor Magic V3. Avec seulement 4,35 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié et 9,2 mm lorsqu’il est plié, il se classe parmi les smartphones pliables les plus fins du marché. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 6 mesure 5,6 mm d’épaisseur en mode déplié et 12,1 mm une fois plié, tandis que le récent Google Pixel 9 Pro Fold affiche une épaisseur de 10,5 mm plié et 5,1 mm déplié. Le Magic V3 se distingue donc nettement par sa finesse par rapport à ses principaux concurrents.

Des caractéristiques techniques impressionnantes pour le Magic V3

Le design mince du Honor Magic V3 n’est pas son seul atout. Il est équipé d’une batterie en silicium-carbone de troisième génération, offrant une impressionnante capacité de 5150 mAh. De plus, il prend en charge la charge rapide sans fil de 50 W et la charge filaire de 66 W.

En matière de photographie, le Magic V3 ne fait pas de compromis. Il embarque un appareil photo principal de 50 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif périscope de 50 mégapixels offrant un zoom numérique jusqu’à 100x. À cela s’ajoute un capteur photo ultra grand-angle de 40 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels pour des selfies de haute qualité.

L’appareil phare pliable de Honor est doté d’un superbe écran AMOLED de 7,92 pouces avec une résolution de 2156 x 2344 pixels, la prise en charge de Dolby Vision, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 nits, ainsi que d’un écran de couverture OLED secondaire de 6,43 pouces avec une résolution de 2 376 x 1 060 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge de Dolby Vision et une luminosité maximale de 5000 nits.

Disponibilité et prix

L’année dernière, Honor avait dévoilé le Magic V2 lors de l’IFA de Berlin, mais il avait fallu attendre environ 6 mois avant qu’il ne soit disponible en magasin. Espérons que le Magic V3 ne subira pas le même sort, d’autant plus qu’il promet d’offrir une expérience pliable exceptionnelle à un prix plus abordable. Le Magic V3 se décline en différentes versions en fonction de la quantité de mémoire : 12/256 Go, 16/512 Go et 16 Go/1To de RAM.

Il est à noter que, bien que le Magic V2 ait été lancé à un prix plus élevé à l’international qu’en Chine, il restait tout de même plus accessible par rapport aux modèles concurrents de Samsung et Google. Si Honor maintient cette stratégie, le Magic V3 pourrait bien s’imposer comme une alternative attrayante pour ceux qui cherchent un smartphone pliable de qualité à un prix compétitif.