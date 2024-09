Surface Pro 11 et Laptop 7 : Microsoft présente ses modèles 5G pour les entreprises

Microsoft se prépare à commercialiser ses appareils Surface équipés de processeurs Qualcomm pour les entreprises, à partir du 10 septembre. Ces nouveaux modèles, notamment la Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7, seront désormais disponibles pour les clients professionnels, après avoir été lancés en juin pour les consommateurs dans le cadre de l’initiative Windows on Arm de Microsoft et la vague d’appareils « Copilot+ PC ».

Les versions professionnelles de ces appareils auront des spécifications identiques à celles des modèles grand public. Les entreprises pourront choisir entre deux configurations principales pour la Surface Pro 11 :

Modèle avec processeur Snapdragon X Plus à 10 cœurs : équipé de 16 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage et un écran LCD standard. Modèle avec processeur Snapdragon X Elite à 12 cœurs : avec un écran OLED, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Du côté du Surface Laptop 7, les entreprises auront la possibilité d’opter pour des modèles équipés du Snapdragon X Plus ou du X Elite pour la version de 13,8 pouces. Pour le modèle de 15 pouces, seule la version Snapdragon X Elite sera disponible. Tous les modèles du Surface Laptop 7 peuvent être configurés avec jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

L’arrivée des modèles 5G et des nouveaux accessoires

En plus de ces modèles, Microsoft lance également une version 5G de la Surface Pro 11 le 26 septembre, et un modèle 5G de la Surface Pro 10, cette fois alimenté par les processeurs Ultra Core d’Intel. Ce dernier avait été lancé plus tôt dans l’année en exclusivité pour les entreprises, aux côtés du Surface Laptop 6.

Microsoft ne s’arrête pas là et introduit également un nouveau Surface Keyboard à partir du 3 octobre. Ce clavier pleine taille inclut une touche dédiée à Copilot ainsi qu’un jeu de touches élargi, permettant un accès direct à des fonctionnalités comme les appels, la mise en sourdine, et l’outil Capture d’écran et Croquis. Cela reflète l’importance que Microsoft accorde à l’intégration de son assistant IA Copilot, désormais plus accessible pour les utilisateurs professionnels.

Avec ces nouvelles offres, Microsoft renforce sa gamme d’appareils pour les entreprises, en misant sur la puissance des processeurs Snapdragon et l’intégration poussée de la connectivité 5G, tout en proposant des accessoires qui améliorent la productivité. Ces nouveautés s’inscrivent dans une stratégie plus large de Microsoft visant à combiner des solutions matérielles avancées avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle.