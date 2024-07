Honor Magic V3 : Le smartphone pliable ultra-fin et puissant

Peu de temps après Samsung et ses Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, Honor a annoncé son nouveau smartphone phare pliable, le Honor Magic V3. Ce téléphone succède au Magic V2 et a été lancé en Chine. Son lancement mondial est également attendu, et il sera probablement annoncé pour les marchés mondiaux lors de l’IFA 2024 en septembre. Nous n’en sommes pas encore sûrs.

Si le Honor Magic V2 a marqué les esprits l’année dernière grâce à son design ultra-fin pour un smartphone pliable, mesurant seulement 9,9 mm, le fabricant chinois ne se repose pas sur ses lauriers avec le Magic V3, encore plus impressionnant.

Le nouveau smartphone pliable de Honor affiche une épaisseur de seulement 9,2 mm, selon l’entreprise (sans compter la bosse de la caméra, bien sûr). Notez que l’épaisseur de 9,2 mm s’applique au modèle en cuir végétalien, les modèles en verre ayant une épaisseur de 9,3 mm. À titre de comparaison, Samsung présente le Galaxy Z Fold 6 comme son modèle pliable le plus fin à 12,1 mm. Le Honor Magic V3 pèse également 226 grammes, contre 239 grammes pour le Z Fold 6, ce qui le rend aussi plus léger que le Galaxy S24 Ultra (232 grammes).

Honor affirme que sa charnière est la plus fine à ce jour, avec seulement 2,84 mm. La charnière pourrait être pliée jusqu’à 500 000 fois, bien que la durabilité de l’écran pliable reste à vérifier. Attendez-vous à une certification IPX8, une amélioration nécessaire puisque le Magic V2 n’avait pas de certification IP. Le Magic V3 pourrait résister à une immersion jusqu’à 2,5 mètres de profondeur (8,2 pieds).

Le téléphone comprend un écran principal de 7,92 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Son écran de couverture a également un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120Hz, bien qu’il mesure 6,43 pouces. Honor a également mentionné une luminosité maximale de 5 000 nits pour les contenus HDR, et une luminosité maximale globale de 1 800 nits, ce qui est impressionnant. Cela vaut pour les deux écrans. Les deux écrans offrent également une gradation PWM de 4 320 Hz pour protéger vos yeux.

Une prouesse sous le capot

Sous le capot, on retrouve un chipset Snapdragon 8 Gen 3. Honor n’a donc pas lésiné sur la puissanceLe fabricant vante aussi un système de refroidissement à chambre à vapeur plus grande, favorable pour les tâches intensives. De plus, l’entreprise a réussi à intégrer une batterie de 5 150 mAh à base de silicium dans ce format ultra-fin. Attendez-vous à une charge filaire de 66 W et à une recharge sans fil de 50W, une nouveauté notable puisque le Magic V2 ne proposait pas de recharge sans fil.

L’appareil offre 12 Go ou 16 Go de RAM, et il est disponible en 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage. Seul le modèle avec 256 Go de mémoire vive comprend 12 Go de RAM, les deux autres en ont 16. Honor a utilisé la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0 dans le Honor Magic V3. Android 14 est préinstallé avec MagicOS 8.0.1.

Honor Magic V3, un système de caméra polyvalent

Le Honor Magic V3 est équipé d’un système de triple caméra arrière flexible, comprenant un capteur photo principal de 50 mégapixels (f/1.6), un capteur ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/2.2, autofocus, champ de vision de 112 degrés) et un téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec un zoom 3,5x (f/3.0).

Le smartphone est disponible en noir, vert, rouge et blanc. La variante noire combine le métal et le cuir végétalien, tandis que toutes les autres variantes ont un dos en verre. Un capteur d’empreintes digitales latéral est également inclus, ainsi que deux emplacements pour cartes SIM.

Attendez-vous à payer un prix de départ de 8 999 yuans (~1 140 euros) pour la variante 12 Go/256 Go, jusqu’à 10 999 yuans (~1 400 euros) pour le modèle 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Pour le moment il s’agit d’un lancement en Chine, nous ne savons pas quand il arrivera en France (s’il arrive).