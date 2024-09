Windows 11 24H2 : Découvrez les nouveautés de la prochaine mise à jour

La prochaine version majeure de Windows 11, baptisée version 24H2, devrait être lancée par Microsoft dans les semaines à venir. Cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui pourraient bien améliorer l’expérience utilisateur sur le système d’exploitation.

La version 24H2 est en développement depuis un certain temps et a déjà été testée par les utilisateurs de Windows 11 pendant plusieurs mois. Voici un aperçu des fonctionnalités, changements et améliorations qui pourraient marquer cette mise à jour.

Fonctionnalités accessibles à tous, avec ou sans Copilot+ PC

Même si certaines nouvelles fonctionnalités nécessitent un PC de nouvelle génération équipé de la technologie Copilot+, de nombreux changements seront également disponibles pour les appareils dotés de processeurs Intel ou AMD plus anciens.

L’un des changements majeurs concerne le menu Démarrer, qui a subi plusieurs révisions ces derniers temps. Avec la version 24H2, un nouveau panneau intégré Mobile connecté fera son apparition. Situé juste à côté du menu Démarrer, ce panneau affichera des informations utiles sur votre téléphone, telles que les messages récents, l’état de la batterie et les photos. Les utilisateurs de téléphones Android bénéficieront d’une expérience plus fluide et intégrée entre leurs appareils.

Le Gestionnaire de fichiers de Windows 11 va également bénéficier de nouvelles améliorations. Parmi celles-ci, on note la possibilité de parcourir directement les systèmes de fichiers et contenus d’un appareil Android connecté, de dupliquer rapidement un onglet ouvert du Gestionnaire de fichiers, et de compresser des fichiers dans divers formats d’archives sans avoir besoin d’une application tierce comme WinRAR.

Une autre fonctionnalité intéressante est la Clarté vocale, qui vise à minimiser le bruit de fond pour améliorer la qualité de votre voix lors des appels. Initialement réservée aux appareils équipés de NPU (Neural Processing Unit), cette fonctionnalité pourrait désormais être disponible sur des PC x86 équipés de processeurs Intel et AMD.

Copilot: un nouveau look, mais des changements limités

L’application Copilot de Windows 11 va également subir des modifications importantes. Désormais, Copilot se comportera davantage comme une application fenêtrée traditionnelle, ce qui permettra de l’épingler ou de la désépingler de la barre des tâches, de redimensionner, de minimiser et de déplacer la fenêtre à votre convenance. Fait surprenant, il sera même possible de désinstaller Copilot, un changement notable étant donné l’importance que Microsoft semblait accorder à cet assistant IA.

Cependant, en termes de nouvelles fonctionnalités, il semble que peu de choses aient réellement changé. Par exemple, certaines intégrations de Copilot présentes dans la version 23H2, comme l’activation du mode Ne pas déranger, ont disparu. Désormais, l’assistant explique simplement comment effectuer ces actions, sans les exécuter directement.

Les Copilot+ PC et les fonctionnalités exclusives

Bien que de nombreuses fonctionnalités soient disponibles pour tous les utilisateurs de Windows 11, certaines seront exclusives aux Copilot+ PC. Parmi celles-ci, on trouve les Sous-titres en direct, qui génèrent des sous-titres en temps réel pour tout ce que vous regardez ou écoutez dans n’importe quelle application, ainsi qu’un assistant IA amélioré dans l’application Paint, baptisé Paint Cocreator.

Bien que la version 24H2 ne révolutionne pas Windows 11, elle apporte de nombreuses améliorations qui devraient être tangibles pour la plupart des utilisateurs. Avec la fin de la prise en charge de Windows 10 qui approche, Microsoft espère convaincre les utilisateurs de migrer vers Windows 11. Reste à voir si la version 24H2 suffira à convaincre les plus réticents, mais elle constituera sans doute une amélioration significative du système d’exploitation.

Il est important de noter que ces fonctionnalités n’ont pour l’instant été aperçues qu’à travers les retours des membres Windows Insider et des versions previews de 24H2. L’expérience réelle de ces fonctionnalités lors de leur déploiement général reste à découvrir.