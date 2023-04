Microsoft fait ses adieux à Windows 10, dont le support s’arrêtera en 2025

Toutes les choses ont une fin, et il en va de même pour Windows 10, le système d’exploitation de Microsoft, vieux de 8 ans, qui a fait ses débuts en 2015, voit maintenant sa retraite prochaine d’ici 2025.

La société a déclaré qu’elle avait déjà publié la dernière version de sa mise à jour logicielle avec la version 22H2, et qu’aucun autre développement n’arriverait pour l’OS à partir de maintenant et jusqu’à deux ans plus tard.

Windows client roadmap update! Key takeaways: 1 – #Windows10 will reach EOS on October 14, 2025.

2 – Version 22H2 will be the final version of Windows 10.

3 – You’ll see the next #Windows11 LTSC release in the second half of 2024. Read the announcement: https://t.co/CPjGmRWZdj — Windows IT Pro (@MSWindowsITPro) April 27, 2023

Microsoft a annoncé qu’elle mettrait fin au support de son populaire système d’exploitation, Windows 10. L’entreprise a déclaré que la version actuelle de Windows 10, 22H2, serait la dernière version du système d’exploitation. Microsoft a également révélé qu’elle enverrait des mises à jour de sécurité mensuelles pour le système d’exploitation jusqu’à ce qu’il atteigne sa fin de vie le 14 octobre 2025.

Cette nouvelle a d’importantes implications pour les millions de personnes qui utilisent actuellement Windows 10. La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour ou de support pour le système d’exploitation, y compris les mises à jour de sécurité, les corrections de bugs et le support technique.

Cependant, Microsoft a également déclaré que les versions existantes du canal de maintenance à long terme (LTSC) continueront à recevoir des mises à jour jusqu’à la fin de la date de support. Cela signifie que certaines entreprises clientes qui utilisent des versions LTSC continueront à recevoir des mises à jour de sécurité et d’autres formes d’assistance jusqu’en octobre 2025.

Windows 10 et ses versions précédentes

La version 22H2 de Windows 10 a apporté au monde des fonctionnalités importantes pour l’OS bien qu’il se concentre déjà sur Windows 11 en tant que système principal pour les utilisateurs. Dans cette dernière annonce, les utilisateurs ne peuvent plus s’attendre à des développements supplémentaires pour 2023, étant sa dernière version à sortir, avec seulement des mises à jour de sécurité disponibles, à moins que l’on utilise la LTSC.

Windows 10 reste l’une des versions les plus populaires de Microsoft dans ses versions antérieures de l’OS, le système offrant un nouveau look par rapport aux versions antérieures de Windows. Il s’agit du successeur direct de Windows 8, sorti pour la première fois en 2015.

Malgré son importance, il était rempli de bugs et d’erreurs qui empêchaient les utilisateurs d’exploiter pleinement ses capacités, et en 2021, l’entreprise a finalement présenté son successeur, Windows 11, après 6 ans.

Bien que la fin de la prise en charge de Windows 10 puisse inquiéter certains utilisateurs, Microsoft les encourage à passer à Windows 11. L’entreprise a déclaré que Windows 11 offre de meilleures performances, une meilleure sécurité et une meilleure productivité, et qu’il est conçu pour fonctionner de manière transparente avec le matériel et les logiciels les plus récents. Pour ceux qui préfèrent toujours le système d’exploitation Windows 10, il existe d’autres options comme le LTSC et l’attente jusqu’en 2025, mais ce n’est pas l’idéal, car votre PC peut être sujet à des vulnérabilités de sécurité contre lesquelles Microsoft ne vous protègera pas.