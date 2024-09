Snapchat se réinvente avec l’IA : une nouvelle ère pour l’application ?

Snapchat fait le pari audacieux d’adopter l’IA avec une vague de nouvelles fonctionnalités et une refonte importante de son application. L’entreprise donne clairement la priorité à l’intégration de l’IA pour améliorer l’expérience des utilisateurs et offrir un contenu plus personnalisé.

L’une des nouvelles fonctionnalités est « Mon selfie », qui exploite l’IA pour créer des images uniques des utilisateurs et de leurs amis. Le « Lens grands-parents » alimentée par l’IA ajoute également une touche amusante en permettant aux utilisateurs d’imaginer leur futur. Ces ajouts, bien que limités pour l’instant aux abonnés de Snapchat+, témoignent de la volonté de l’entreprise d’explorer les applications de la technologie de l’IA.

Snapchat améliore également ses fonctionnalités existantes en les dotant de capacités d’IA. La fonction Memories mise à jour présentera des photos et des vidéos améliorées par des légendes générées par l’IA et des effets de lentille AR, tandis que l’assistant MyAI sera renforcé par des capacités de résolution de problèmes basées sur des photos. Ces améliorations promettent de rendre Snapchat plus interactif et plus convivial.

Cependant, la refonte majeure de l’application pourrait être le changement le plus important. Snapchat vise à simplifier son interface, qui a été critiquée pour être confuse dans le passé. En fusionnant les conversations et les Stories en une seule vue et en combinant Spotlight et les Stories dans un flux « Regarder », l’application promet de devenir plus rationalisée et intuitive.

Ce remaniement n’est pas la première tentative de Snapchat de procéder à une refonte majeure, et l’entreprise l’aborde avec prudence, en la déployant dans un premier temps auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Cette approche prudente montre que Snapchat tire les leçons de ses erreurs passées et s’efforce d’offrir une expérience positive à ses utilisateurs.

Snapchat va surveiller les réactions

La direction générale prise par Snapchat, qui met l’accent sur l’IA et l’expérience utilisateur, est intéressante. Je suis à la fois intrigué et prudent quant au potentiel de ces nouvelles fonctionnalités et de l’interface remaniée. Les capacités alimentées par l’IA pourraient débloquer de nouveaux niveaux de créativité et de personnalisation, tandis que le design simplifié de l’application pourrait enfin rendre Snapchat plus accessible à un public plus large.

Toutefois, le succès de ces changements dépendra en fin de compte de l’adoption par les utilisateurs et de leurs commentaires. Il sera intéressant de voir comment Snapchat navigue dans cette transition et s’il peut intégrer avec succès l’IA tout en conservant son attrait principal.