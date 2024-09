Accueil » iPhone 17 Pro Max : Des améliorations significatives en RAM et refroidissement par rapport au Pro

iPhone 17 Pro Max : Des améliorations significatives en RAM et refroidissement par rapport au Pro

Certaines années, Apple différencie fortement ses modèles Pro Max de ses modèles Pro, tandis que d’autres années, ces modèles sont assez similaires. L’iPhone 16 Pro Max de cette année n’est pas fondamentalement différent de l’iPhone 16 Pro. Cependant, selon de récentes informations, l’iPhone 17 Pro Max de l’année prochaine pourrait offrir des améliorations significatives par rapport à l’iPhone 17 Pro.

Ces révélations proviennent de Ming-Chi Kuo, une source réputée pour ses informations fiables sur Apple. Sur la plateforme X, Kuo a affirmé que l’iPhone 17 Pro Max sera le seul modèle de la gamme iPhone 17 à disposer de 12 Go de RAM, tandis que les autres modèles se contenteront de 8 Go.

Chaque modèle d’iPhone 16 est équipé de 8 Go de RAM, ce qui semble être le minimum requis pour les futures fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple.

Cela signifierait donc que seul l’iPhone 17 Pro Max bénéficierait d’une augmentation de RAM l’année prochaine.

Des capacités IA avancées et un système de refroidissement amélioré

En ce qui concerne l’intelligence artificielle, la même source indique que l’iPhone 17 Pro Max disposera en exclusivité de « capacités d’IA améliorées sur l’appareil », probablement rendues possibles par cette RAM supplémentaire.

Kuo mentionne également que l’iPhone 17 Pro Max sera doté d’un système de refroidissement amélioré, combinant la technologie de chambre à vapeur et des feuilles de graphite. Le reste de la gamme iPhone 17, quant à elle, se contenterait uniquement de feuilles de graphite, comme les modèles actuels.

Autrement dit, l’iPhone 17 Pro Max serait plus performant en matière de dissipation de la chaleur, ce qui pourrait aider à maintenir des performances soutenues lors de tâches exigeantes, telles que les jeux haut de gamme ou l’utilisation des capacités d’IA sur l’appareil. L’ajout d’une chambre à vapeur dans l’iPhone 17 Pro Max permettra à l’appareil de rester performant plus longtemps sous pression, ce qui pourrait également être un indicateur des capacités accrues du processeur de la série Apple A19, attendu en 2025. Déjà, le chipset Apple A18 Pro, qui alimente l’iPhone 16 Pro Max, franchi la barrière des 4 GHz, laissant présager une montée en puissance encore plus marquée pour les futurs modèles.

Un iPhone « Ultra » en préparation ?

Toutes ces améliorations pourraient faire de l’iPhone 17 Pro Max un modèle qui s’apparente à l’iPhone Ultra, longtemps attendu par les fans. Toutefois, il n’y a pour le moment aucune indication que ce modèle portera le nom « Ultra ».

Kuo souligne que les modèles Pro Max représentent actuellement près de 40 % des expéditions d’iPhone, ce qui en fait de loin les modèles les plus populaires. Il est donc logique qu’Apple se concentre sur l’amélioration de cette version.

Cela pourrait cependant signifier que les iPhone 17 et iPhone 17 Pro se sentent quelque peu délaissés en termes de nouveautés. Cependant, il est aussi question d’un iPhone 17 Slim ou d’un iPhone 17 Air, ce qui pourrait offrir une alternative intéressante pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans l’iPhone 17 Pro Max.