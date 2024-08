Borderlands 4 débarque en 2025 : Découvrez la nouvelle bande-annonce

Lors de la Gamescom 2024, 2K Games a annoncé que Borderlands 4, la suite de Borderlands 3 de 2019, sera lancé en 2025 sur PlayStation 5, Windows PC via l’Epic Games Store et Steam, et Xbox Series X.

Développé par Gearbox Software, le jeu a été présenté dans une bande-annonce entièrement cinématique. Il n’y a pas de dialogue, vous devez donc découvrir par vous-même ce qui se passe. Il semblerait que nous nous dirigions vers une toute nouvelle planète au trésor desséché, qui se téléporte dans un système et commence à perturber les corps célestes qui s’y trouvent déjà.

En effet, la bande-annonce de présentation était assez mystérieuse, et la description de la bande-annonce sur YouTube n’offre pas non plus beaucoup de détails.

« Dans ce prochain volet du jeu de tir de looter par excellence, les joueurs assumeront le rôle d’un légendaire chasseur de coffres-forts alors qu’ils se frayent un chemin à travers des hordes d’ennemis à la recherche de nouveaux trésors à piller sur une toute nouvelle planète », selon la description.

En tout cas, ce nouveau jeu semble perpétuer l’héritage des autres titres de la série.

Borderlands 4 va de l’avant

La série Borderlands date de 2009 et comprend trois entrées principales, les spin-offs Tiny Tina’s Assault on Dragon’s Keep (2013), Tiny Tina’s Wonderlands (2022), et Borderlands : The Pre-Sequel (2014), ainsi qu’une série de jeux vidéo narratifs de Telltale et Gearbox publiés en 2014 et 2022.

Malheureusement, il s’agit aussi d’une adaptation cinématographique désastreuse dont la première a eu lieu le 9 août et qui semble bien partie pour perdre beaucoup d’argent pour le distributeur Lionsgate et ses producteurs, mais pas pour Gearbox, 2K Games ou leur maison mère, Take-Two Interactive. Ainsi, Borderlands 4 va de l’avant, sans être entravé par l’ouverture ratée du film.