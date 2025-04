Google Maps : L’IA à la rescousse pour des avis plus vrais que nature !

Lorsque vous trouvez et lisez des avis sur Google Maps, ils doivent être précis et fiables. En 2024, Google a présenté une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes grâce à Gemini, son modèle d’IA, et nous découvrons aujourd’hui comment ces outils améliorent les avis Google Maps.

Google Maps détaille aujourd’hui les progrès réalisés en 2024 pour prévenir et supprimer les contenus trompeurs et falsifiés dans les avis. L’entreprise explique comment elle utilise plusieurs outils d’IA pour supprimer les faux avis, les contenus frauduleux et autres contenus de Google Maps. Parmi ces éléments figurent les modifications de profil illégitimes, les faux avis et les informations trompeuses.

En résumé, vos avis Google Maps devraient être meilleurs aujourd’hui que l’année dernière et continueront d’être plus fiables à l’avenir. Grâce à plusieurs « algorithmes avancés d’apprentissage automatique », l’entreprise a supprimé plus de 240 millions d’avis rien que l’année dernière. À l’avenir, les récidivistes pourraient voir un avis de faux avis sur la page d’avis, et dans certains cas, les avis pourraient être temporairement désactivés pour certains établissements.

Le géant de la recherche a déclaré que ses modèles et algorithmes d’IA détectent de plus en plus rapidement et efficacement les « entreprises qui tentent de tromper le système en achetant de faux avis cinq étoiles à des personnes n’ayant jamais visité son établissement » et qu’il réexamine activement les avis à un rythme plus régulier afin de repérer et d’identifier les pratiques abusives.

Google Maps fait le ménage !

Outre la suppression de près de 240 millions d’avis et de commentaires douteux, Google Maps a détecté et immédiatement supprimé ou mis à jour près de 70 millions de modifications de lieux enfreignant les conditions d’utilisation. Il a également supprimé 10 000 fiches d’acteurs malveillants s’emparant de profils ou de comptes d’entreprises non revendiqués et ajoutant des informations, des détails d’entreprise ou des avis trompeurs.

Ces mesures devraient non seulement contribuer à accroître la fiabilité des avis, mais aussi à freiner les acteurs malveillants ou les propriétaires d’entreprises qui diffusent de faux avis pour augmenter leurs notes.

Cette année, les utilisateurs pourraient même constater que certains lieux sur Google Maps n’acceptent plus du tout d’avis. Si l’entreprise supprime régulièrement les avis cinq étoiles faux ou suspects, Google Maps pourrait adopter une approche proactive et « désactiver temporairement » les avis afin de ralentir ces faux engagements, comme le montre l’image ci-dessus. Google a ensuite expliqué : « Bien que la plupart des 250 millions de lieux sur Google Maps soient éligibles aux avis, nous pourrions limiter la publication de lieux généralement inaccessibles au public ou susceptibles d’attirer du contenu inutile, préjudiciable ou hors sujet ».

Google Maps veut aussi nettoyer photos et vidéos dans les avis

Un autre aspect important des avis sur Google Maps concerne les photos et les vidéos, et pas seulement les commentaires et le système de notation par étoiles. Google continue d’utiliser et de perfectionner des outils d’IA pour évaluer automatiquement toutes les photos ou vidéos soumises par les utilisateurs dans les avis et supprimer instantanément tout contenu préjudiciable ou offensant avant même leur publication. Et même si nous n’avons pas encore pu déterminer la quantité de contenu bloqué avant même sa publication, il est probable qu’elle soit importante.

Ainsi, alors que Google Maps s’est progressivement doté de nombreux outils de réalité augmentée, d’une navigation améliorée, de fonctionnalités de Waze comme les alertes communautaires et de nouvelles fonctionnalités régulièrement ajoutées, l’entreprise travaille également d’arrache-pied en coulisses pour garantir une expérience claire, agréable et exempte de faux avis susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur.

Comme vous le savez tous, Google Maps offre bien plus que de la navigation, et l’entreprise entend bien le maintenir ainsi.