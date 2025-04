Accueil » Gemini Live : Google et Samsung révolutionnent l’interaction avec l’IA sur Pixel 9 et Galaxy S25 !

Gemini Live : Google et Samsung révolutionnent l’interaction avec l’IA sur Pixel 9 et Galaxy S25 !

Gemini Live : Google et Samsung révolutionnent l'interaction avec l'IA sur Pixel 9 et Galaxy S25 !

Google et Samsung ont annoncé le déploiement de la fonctionnalité Gemini Live avec partage de caméra pour les utilisateurs des derniers modèles phares : le Google Pixel 9 et le Samsung Galaxy S25. Cette mise à jour, initialement lancée en mars pour les abonnés à Gemini Advanced, est désormais accessible à tous les utilisateurs de ces appareils.

Gemini Live permet des conversations naturelles et fluides dans plus de 45 langues. La nouveauté majeure réside dans la possibilité de partager l’écran ou la caméra de votre téléphone directement avec Gemini.

Une nouvelle option « Partager l’écran avec Live » apparaît dans l’interface de l’assistant, et en l’activant, vous pouvez poser des questions sur le contenu affiché à l’écran et obtenir des réponses en temps réel. De plus, une icône de caméscope dans l’interface de Gemini lance le mode vidéo en direct, vous permettant de montrer quelque chose à Gemini et de recevoir des conseils ou des retours instantanés.

Cette mise à jour marque une avancée significative dans l’intégration des assistants IA avec le matériel mobile. Samsung intègre également cette fonctionnalité dans sa suite Galaxy AI. Sur les modèles Galaxy S25, les utilisateurs peuvent lancer Gemini Live en maintenant le bouton latéral enfoncé, puis pointer la caméra vers, par exemple, leur garde-robe pour obtenir des suggestions de style ou d’organisation.

Google présente ce déploiement comme le « Pixel Feature Drop » d’avril 2025, indiquant que c’est la seule nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs de Pixel recevront ce mois-ci. Les « Feature Drops » des Pixel ont généralement lieu une fois par trimestre et apportent un ensemble de nouveaux outils ou améliorations aux appareils Pixel éligibles. Le dernier déploiement ayant eu lieu le mois dernier, cette mise à jour intermédiaire est une surprise agréable.

Une « Pixel Feature Drop » légère pour inclure Gemini Live

La prochaine « Feature Drop » complète est prévue pour juin 2025, à moins que Google ne réserve une autre sortie intermédiaire similaire.

Cette mise à jour reflète les efforts continus de Google et Samsung pour améliorer l’expérience utilisateur en intégrant des fonctionnalités d’IA avancées, rendant les interactions avec les assistants virtuels plus intuitives et interactives.