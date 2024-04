Apple introduit le LLM Ajax sur iOS 18 pour une IA sécurisée sur l’iPhone

Apple va entrer dans l’ère de l’intelligence artificielle en mettant l’accent sur la sécurité de l’iPhone et de l’iPad. L’accent mis sur la protection de la vie privée des utilisateurs est l’une des raisons du succès sans précédent de l’iPhone, car les gens adorent ce qu’iOS vend en termes de garanties de sécurité.

Apparemment, iOS 18 ne dérogera pas à la règle, même si Apple se lance pour la première fois dans l’expérience globale de l’IA. Mark Gurman de Bloomberg, puis des sources d’Apple Insider ont confirmé que les intentions d’Apple pour les calculs de la fonction d’IA dans iOS 18 sont de se faire entièrement sur l’iPhone lui-même.

Le traitement des données sur l’appareil est ce qui a soulevé le profil biométrique Touch ID et Face ID d’Apple avec des applications sensibles à la vie privée lors de leur lancement, et Apple poursuivra la tendance du sandboxing avec ses fonctions d’IA également.

Tim Cook a toujours rappelé aux fans d’Apple à quel point le système iOS est sûr et sécurisé par rapport à la concurrence, et il devra conserver cet avantage concurrentiel à l’ère de l’IA.

Le LLM Ajax d’Apple sur iOS 18 fonctionnera sur l’appareil

Apparemment, Apple lancera son propre Large Language Model (LLM) à temps pour iOS 18. Connu sous le nom de code Ajax, son objectif sera d’assurer le traitement des données pour les fonctions d’IA les plus populaires et les plus élémentaires d’iOS 18 sur l’iPhone lui-même, plutôt que de les envoyer à un serveur dans le proverbial nuage, quelle que soit la sécurité de ce transfert.

Cela pourrait déboucher sur un service de chatbot propre à Apple, qui viendrait enrichir des applications par défaut telles que Messages, Siri, Spotlight Search ou même Safari, les échanges textuels étant entièrement générés sur l’iPhone.

Un traitement de l’intelligence artificielle sur l’appareil donnerait sans aucun doute à Apple un avantage concurrentiel, même si la rumeur veut qu’elle soit en pourparlers avec Google, OpenAI et même le Chinois Earnie Bot pour intégrer leurs créations dans iOS 18.

Bien que ces dernières soient toujours traitées sur le serveur, Apple offrirait les meilleures garanties de confidentialité et de sécurité à son propre LLM Ajax, alimenté par les prouesses du célèbre chipset d’IA de l’iPhone.