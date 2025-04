WhatsApp : La confidentialité passe à la vitesse supérieure avec cette nouvelle option !

L’application de messagerie instantanée de Meta, WhatsApp, teste actuellement une nouvelle fonctionnalité baptisée « confidentialité avancée des discussions ». Cette option vise à offrir aux utilisateurs un contrôle accru sur le partage de leurs conversations et des médias échangés. Selon WABetaInfo, cette fonctionnalité est apparue dans les versions bêta récentes de l’application sur iOS et Android.

Une fois activée, cette option empêche les autres participants à une conversation, qu’elle soit individuelle ou de groupe, d’exporter l’historique complet des messages en dehors de WhatsApp.

De plus, elle bloque l’enregistrement automatique des images et vidéos reçues dans la galerie de l’appareil du destinataire. Toutefois, il n’est pas précisé si l’enregistrement manuel de ces médias reste possible. Lorsqu’elle est activée dans une discussion de groupe, tous les membres sont informés de l’activation de cette fonctionnalité.

Par ailleurs, l’activation de cette option désactive également l’utilisation de Meta AI, l’assistant intégré capable de répondre aux questions et de générer des images au sein des conversations.

WhatsApp, une fonctionnalité encore en bêta

Bien que cette nouvelle option renforce la confidentialité des utilisateurs en limitant l’export complet des discussions, il est important de noter qu’elle ne bloque pas la possibilité de transférer des messages individuels ou de réaliser des captures d’écran. Ainsi, elle ralentit les tentatives de conservation des conversations, mais ne les empêche pas totalement. Pour une protection supplémentaire, WhatsApp propose déjà la fonctionnalité de messages éphémères, qui permet de supprimer automatiquement les messages après une durée déterminée.

Actuellement en phase de test bêta, il n’y a pas encore d’information sur la date de déploiement général de cette fonctionnalité. Cependant, elle s’inscrit dans la volonté de WhatsApp d’améliorer continuellement la confidentialité et la sécurité des échanges de ses utilisateurs.