YouTube Shorts : L’IA et de nouveaux outils pour des vidéos encore plus créatives !

YouTube a récemment annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme Shorts, visant à faciliter et enrichir la création de vidéos courtes.

Ces outils, prévus pour être déployés au printemps 2025, incluent des améliorations significatives de l’éditeur vidéo intégré, telles que la possibilité de zoomer et de réorganiser les clips, ainsi que d’ajouter du texte et de la musique synchronisés automatiquement avec le rythme des chansons sélectionnées.

Parmi les nouveautés, YouTube introduit également des stickers générés par intelligence artificielle (IA). Les créateurs pourront décrire le sticker souhaité via un simple prompt textuel, et l’IA générera une image correspondante à intégrer dans leurs vidéos. Cette fonctionnalité vise à offrir une personnalisation accrue et à encourager la créativité des utilisateurs.

De plus, la fonction de modèles (Templates) sera améliorée pour permettre l’importation d’images depuis la galerie personnelle des utilisateurs, facilitant ainsi la création de contenus originaux et engageants.

Ces mises à jour s’inscrivent dans la volonté de YouTube de concurrencer des plateformes telles que TikTok en offrant des outils de création avancés directement intégrés à son application.

Des Shorts qui s’améliorent

Johanna Voolich, Chief Product Officer de YouTube, a déclaré que ces améliorations visent à rendre l’expérience de création sur Shorts « beaucoup plus puissante », en offrant aux créateurs des outils plus précis et intuitifs pour exprimer leur créativité.

Ces initiatives reflètent l’engagement continu de YouTube à enrichir son écosystème de création de contenu, en intégrant des technologies de pointe pour répondre aux besoins évolutifs de sa communauté de créateurs.