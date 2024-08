Accueil » Apple annonce un événement le 9 septembre : L’iPhone 16 et plus encore au programme

Apple a confirmé que son prochain événement d’annonce de produits aura lieu le 9 septembre 2024. Nous nous attendons à la révélation de la série iPhone 16, et peut-être d’autres appareils.

Apple envoie des invitations pour son événement annuel de présentation de l’iPhone, prévu le 9 septembre 2024. L’événement débutera à 19 heures, heure de Paris. Vous pouvez consulter cette page pour savoir quand l’événement aura lieu dans votre fuseau horaire. L’événement annuel de lancement de l’iPhone d’Apple aura lieu à l’Apple Park.

Les invitations et la page de l’événement ne révèlent rien, mais nous nous attendons à ce que la série iPhone 16 soit dévoilée pour la première fois. Bloomberg rapporte que les nouveaux smartphones seront dotés de nouvelles caméras et d’écrans plus grands sur les modèles Pro, et qu’ils mettront davantage l’accent sur les fonctions d’Apple Intelligence dévoilées plus tôt cette année lors de la WWDC. L’entreprise devrait également dévoiler l’Apple Watch Series 10, qui pourrait avoir un design plus fin et des écrans plus grands que les modèles précédents.

Bloomberg affirme également que Apple annoncera la quatrième génération d’AirPods, avec un modèle de milieu de gamme doté de l’annulation active du bruit (ANC) et un modèle d’entrée de gamme moins cher sans ANC. Si vous espériez de nouveaux AirPods Pro, vous devrez attendre encore un peu.

Lors de cet événement, Apple annoncera la date de sortie d’iOS 18, d’iPadOS 18, de macOS Sequoia, de watchOS 11, etc. L’IA et les fonctionnalités de Apple Intelligence de l’entreprise seront probablement au cœur de l’événement d’Apple. À l’heure actuelle, les seuls iPhone qui prennent en charge Apple Intelligence sont les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, mais la rumeur veut que l’ensemble de la gamme iPhone 16 soit en mesure d’utiliser Apple Intelligence (Enfin, quand l’Apple Intelligence sera réellement disponible).

Les grosses annonces d’Apple outre l’iPhone 16

Apple travaillerait également sur de nouveaux Mac équipés de la puce M4, mais il est peu probable qu’ils soient dévoilés lors de l’événement. Apple a sorti un nouveau modèle d’iPad Pro plus tôt cette année avec la dernière puce M4 de la société, mais il n’y a pas encore de Mac utilisant ce matériel. Apple pourrait organiser un autre événement plus tard dans l’année pour révéler les nouveaux modèles de Mac, ou ils pourraient être lancés sans grand événement.

L’événement sera retransmis en direct sur le site Web d’Apple, l’application Apple TV et la chaîne YouTube de la société.