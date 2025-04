Apple veut révolutionner la fermeture des MacBook : Adieu les aimants permanents ?

Depuis que la puce Apple a propulsé la gamme MacBook, passant de simples ordinateurs portables élégants à des modèles réellement puissants, elle est devenue un favori du marché. Depuis, les performances du MacBook ont légèrement augmenté chaque année, mais Apple envisage désormais d’améliorer un autre aspect de ses ordinateurs portables.

Apple a récemment déposé un brevet décrivant un nouveau système de fermeture magnétique pour les MacBook, visant à améliorer la sécurité et la fonctionnalité des ordinateurs portables de la marque.

Ce système utilise des électro-aimants pour maintenir le couvercle fermé, réduisant ainsi les champs magnétiques résiduels susceptibles d’endommager des objets sensibles, tels que les cartes de crédit.

Traditionnellement, les MacBook utilisent des aimants permanents pour assurer la fermeture du couvercle. Cependant, ces aimants peuvent générer des champs magnétiques même lorsque l’ordinateur est ouvert, présentant un risque potentiel pour les objets sensibles aux champs magnétiques.

Le nouveau système proposé par Apple intègre des électro-aimants qui s’activent uniquement lorsque cela est nécessaire, minimisant ainsi les interférences magnétiques lorsque le couvercle est ouvert.

Pour le moment, un simple brevet

Ce développement s’inscrit dans la volonté d’Apple d’améliorer continuellement la conception et la fonctionnalité de ses produits. En réduisant les champs magnétiques résiduels, ce système pourrait non seulement protéger les objets sensibles, mais également permettre l’utilisation d’aimants plus puissants pour assurer une fermeture plus sécurisée du couvercle. Cette amélioration renforcerait la perception de qualité et de robustesse des MacBook, des aspects souvent mis en avant par les utilisateurs lors de comparaisons avec d’autres ordinateurs portables.

Il est important de noter que, bien que ce brevet ait été déposé, rien ne garantit que cette technologie sera effectivement intégrée dans les futurs modèles de MacBook. Néanmoins, ce dépôt témoigne de l’engagement d’Apple à explorer de nouvelles solutions pour optimiser l’expérience utilisateur et la sécurité de ses produits.