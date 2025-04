Accueil » vivo X200 Ultra : Unboxing et date de sortie annoncée

vivo X200 Ultra : Unboxing et date de sortie annoncée

vivo X200 Ultra : Unboxing officiel et date de sortie annoncée

Vivo a officiellement annoncé que son prochain smartphone phare, le Vivo X200 Ultra, sera dévoilé en Chine le 21 avril 2025. Cette annonce a été accompagnée de la publication d’images officielles et d’une vidéo de prise en main, offrant un aperçu détaillé du design et des options de couleur de l’appareil.

Le Vivo X200 Ultra arbore un écran OLED micro-courbé sur les quatre côtés, similaire aux modèles X200 et X200 Pro. Il présente des bords plats et intègre un nouveau bouton matériel, baptisé « Action Button », situé sur le côté droit de l’appareil. La partie inférieure comprend un emplacement pour carte SIM, un microphone, un port USB-C et une grille de haut-parleur.

Le dos de l’appareil est dominé par un imposant module circulaire intégrant trois capteurs photo, avec le logo Zeiss au centre, soulignant l’accent mis sur la photographie. À côté de ce module se trouve un flash LED double en forme de pilule, positionné verticalement près du coin supérieur gauche.

Deux variantes de couleur ont été dévoilées :

Blanc : Doté d’une texture striée verticalement, offrant une prise en main raffinée et antidérapante.

Rouge : Présentant une finition mate lisse, conférant une élégance discrète.

Spécifications techniques attendues du vivo X200 Ultra

Selon les informations disponibles, le Vivo X200 Ultra serait équipé des caractéristiques suivantes :

Écran : Panneau OLED de 6,82 pouces avec une résolution 2K+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Caméra frontale : Capteur de 50 mégapixels.

Caméras arrière : Capteur principal Sony LYT-818 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS). Objectif ultra-grand-angle Sony LYT-818 de 50 mégapixels. Téléobjectif périscopique Samsung HP9 de 200 mégapixels.

Pour améliorer l’expérience photographique, l’appareil intégrerait les puces de traitement d’image Vivo S1 et V3+.

Processeur : Snapdragon 8 Elite.

Batterie : Capacité d’environ 6 000 mAh, compatible avec une charge filaire de 90W et une charge sans fil de 50W.

Autres caractéristiques : Cadre en métal et châssis certifié IP68/IP69 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Avec ces spécifications, le Vivo X200 Ultra s’annonce comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme, mettant particulièrement l’accent sur les capacités photographiques et une autonomie robuste.