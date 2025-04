ChatGPT : OpenAI pourrait filigraner les images des utilisateurs gratuits

OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, envisage d’ajouter des filigranes aux images générées par les utilisateurs de son service gratuit. Cette initiative a été repérée par l’analyste en intelligence artificielle Tibor Blaho, qui a découvert une ligne de code intitulée « image_gen_watermark_for_free » dans la version bêta de l’application Android de ChatGPT.

Cette mesure viserait à distinguer les images créées par les utilisateurs gratuits de celles produites par les abonnés payants, ces derniers pouvant potentiellement télécharger des images sans filigrane.

Bien que OpenAI n’ait pas encore officiellement confirmé cette fonctionnalité, elle pourrait inciter les utilisateurs à opter pour un abonnement payant afin d’obtenir des images sans filigrane.

L’ajout de filigranes aux contenus générés par l’IA est une pratique courante pour indiquer leur origine artificielle. Toutefois, l’efficacité de ces filigranes dépend de leur mise en œuvre technique.

Par exemple, certaines méthodes consistent à modifier légèrement les pixels de l’image pour créer un motif détectable par des outils spécialisés, sans être visible à l’œil nu.

Une fonctionnalité en phase de test dans ChatGPT

Il est important de noter que cette fonctionnalité est actuellement en phase de test et pourrait ne pas être déployée dans sa forme actuelle. OpenAI n’a pas encore fourni de détails supplémentaires sur le calendrier ou les modalités de mise en œuvre de cette fonctionnalité.

Il s’agit d’une initiative intéressante, probablement due au fait que de plus en plus d’utilisateurs génèrent des illustrations du Studio Ghibli à l’aide du modèle ImageGen. Non seulement il permet de générer des images avec précision et du texte, mais il permet également de créer des visuels réalistes, comme ceux produits par le Studio Ghibli, un grand nom du monde des studios japonais.