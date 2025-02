iPhone 16 : Ventes décevantes et hausse des achats de modèles à faible stockage

Depuis son lancement en septembre 2024, la gamme iPhone 16 connaît un succès mitigé, en deçà des attentes d’Apple et des analystes. Une étude récente du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) révèle une tendance qui pourrait avoir des implications financières pour Apple : de plus en plus d’acheteurs se contentent des modèles avec le stockage minimum.

Cela représente un défi pour l’entreprise, car les versions avec des capacités de stockage supérieures génèrent des marges bénéficiaires plus importantes. Apple doit donc réfléchir à des stratégies pour inverser cette tendance avant l’arrivée de l’iPhone 17 fin 2025.

Une hausse des ventes des modèles 128 Go : un signal inquiétant pour Apple

L’étude du CIRP met en avant un changement significatif dans les habitudes des consommateurs. 58 % des acheteurs d’iPhone 16 et 16 Plus au dernier trimestre 2024 ont choisi le modèle 128 Go, contre 52 % pour l’iPhone 15 l’année précédente sur la même période. Cette augmentation indique une préférence croissante pour les options les plus abordables.

Une dynamique analogue est observée sur les modèles iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Bien que le 16 Pro Max commence avec 256 Go, les clients ont été plus nombreux à éviter les versions 512 Go et 1 To que l’année précédente avec l’iPhone 15 Pro Max.

Comparatif des ventes selon la capacité de stockage

Modèle

Stockage de base

% d’acheteurs l’ayant choisi

iPhone 15 et 15 Plus (2023)

128 Go

52 %

iPhone 16 et 16 Plus (2024)

128 Go

58 %

iPhone 15 Pro Max (2023)

256 Go

50 %

iPhone 16 Pro Max (2024)

256 Go

56 %

Pourquoi ce changement de comportement ?

Des prix de stockage trop élevés

L’un des principaux freins à l’achat des versions avec plus de stockage reste le tarif élevé des options supérieures. Par exemple, l’iPhone 16 Pro Max coûte :

1 479 euros pour 256 Go

1 729 euros pour 512 Go (+ 300 euros)

1 979 euros pour 1 To (+ 500 euros)

Dépenser 300 à 500 euros supplémentaires uniquement pour plus d’espace de stockage devient difficile à justifier pour de nombreux consommateurs, surtout à une époque où des services cloud comme iCloud, Google Drive ou Dropbox offrent des alternatives.

L’essor du stockage en ligne

Apple pousse de plus en plus son service iCloud, proposant des abonnements de 2 To à 9,99 €/mois ou 6 To à 29,99 €/mois. Beaucoup d’utilisateurs préfèrent désormais stocker leurs fichiers en ligne, plutôt que d’investir dans un modèle plus cher.

Des usages qui évoluent

Avec la montée en puissance du streaming musical et vidéo (Netflix, Spotify, YouTube, Apple Music…), les utilisateurs stockent de moins en moins de fichiers volumineux sur leur téléphone. Les jeux mobiles, souvent lourds, peuvent aussi être désinstallés et réinstallés facilement, réduisant ainsi le besoin d’un stockage interne conséquent.

Des ventes globales en déclin : l’iPhone 16 en difficulté

Au-delà de la répartition des ventes entre différentes capacités de stockage, les chiffres de vente de l’iPhone 16 sont globalement en baisse. Les premières estimations indiquent une diminution de 12,7 % des ventes de l’iPhone 16 par rapport à l’iPhone 15 lors du premier week-end.

Les modèles Pro semblent être les plus affectés :

iPhone 16 Pro Max : -16 % par rapport au 15 Pro Max

iPhone 16 Pro : -27 %

iPhone 16 : +10 %

iPhone 16 Plus : +48 %

Cela montre que les versions standard (moins chères) se vendent mieux, tandis que les modèles premium peinent à convaincre.

Comment Apple pourrait inverser la tendance ?

Pour éviter que ce phénomène ne se répète avec l’iPhone 17 en 2025, Apple pourrait envisager plusieurs stratégies :

Baisser le prix des options de stockage : Proposer un iPhone 17 Pro Max 512 Go moins cher pourrait convaincre davantage d’acheteurs. Augmenter la capacité de stockage de base : Apple pourrait décider de remplacer le 128 Go par 256 Go pour les modèles standards, comme elle l’a déjà fait pour le Pro Max en 2023. Améliorer la valeur ajoutée des modèles haut de gamme : Intégrer des fonctionnalités exclusives aux modèles 512 Go et 1 To, comme plus de RAM, des performances boostées ou des options photo avancées, pourrait rendre ces versions plus attractives.

Apple fait face à une double problématique : des ventes globales d’iPhone 16 inférieures aux attentes et une proportion croissante d’acheteurs qui préfèrent les modèles de base, moins rentables pour l’entreprise.

Si cette tendance se poursuit, la firme de Cupertino devra ajuster sa stratégie pour ne pas voir ses marges bénéficiaires s’éroder davantage. Un réajustement des prix des options de stockage ou une offre plus compétitive pourrait être la clé pour redonner un coup de boost aux ventes de l’iPhone 17 en 2025.