Snapdragon 8 Elite 2 : Qualcomm promet une puissance record pour les smartphones de demain !

Le Snapdragon 8 Elite 2, prochain processeur phare de Qualcomm, suscite déjà un vif intérêt en raison de ses performances annoncées.

Selon les informations divulguées par Digital Chat Station, le Snapdragon 8 Elite 2 atteindrait un score impressionnant d’environ 3,8 millions de points sur AnTuTu, soit une amélioration d’environ 30 % par rapport aux meilleurs résultats obtenus par les appareils équipés de l’actuel Snapdragon 8 Elite.

Cette augmentation significative des performances serait attribuable à plusieurs avancées technologiques. Tout d’abord, le Snapdragon 8 Elite 2 adopterait une architecture CPU composée de 2 cœurs principaux et de 6 cœurs de performance, utilisant la 2e génération des cœurs personnalisés Oryon de Qualcomm. De plus, la mémoire cache du GPU serait augmentée de 12 Mo à 16 Mo, contribuant ainsi à une amélioration des performances graphiques d’environ 30 %

Le processeur serait également doté de la prise en charge des mémoires LPDDR5X et LPDDR6, ainsi que des extensions d’instruction SME1 et SVE2, indiquant une architecture basée sur ArmV9. Ces améliorations devraient optimiser les tâches liées à l’intelligence artificielle et au traitement de données intensives.

La fabrication du Snapdragon 8 Elite 2 serait confiée au processus N3P de 3 nm de TSMC, le même procédé que celui supposé pour la future puce A19 d’Apple.

Snapdragon 8 Elite 2 : Une annonce en octobre ?

Bien que Qualcomm n’ait pas encore confirmé la date de lancement officielle du Snapdragon 8 Elite 2, les tendances passées suggèrent une annonce probable en octobre.

Ces avancées laissent entrevoir des améliorations significatives pour les futurs smartphones Android haut de gamme, notamment en termes de performances et d’efficacité énergétique.

Il est encore trop tôt pour que Qualcomm confirme le lancement du Snapdragon 8 Elite 2.