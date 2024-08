Google Meet : Le mode picture-in-picture devient automatique sur Chrome

Google Meet : L’Image dans l’image automatique rend les réunions plus fluides sur Chrome

Google Meet a longtemps permis aux utilisateurs de bureau d’utiliser le mode picture-in-picture (PiP) lorsqu’ils participent à des appels vidéo via le navigateur Web.

Cette fonctionnalité permet de continuer à voir les flux vidéo des réunions tout en consultant d’autres sites web. Pour améliorer cette fonctionnalité et la rendre plus intuitive, Google simplifie désormais son activation en éliminant la nécessité d’une action manuelle de la part des utilisateurs. Désormais, lorsqu’un utilisateur passe à un autre onglet de Chrome, le mode PiP de Google Meet s’activera automatiquement.

Google a récemment annoncé que son service Google Meet ne nécessitera plus d’appuyer sur le bouton PiP pour activer cette fonctionnalité. Désormais, le mode PiP se déclenchera automatiquement dès qu’un utilisateur de bureau naviguera vers un autre onglet.

Selon la société :

Le mode picture-in-picture se déclenchera désormais automatiquement lorsque vous changerez d’onglet pendant une réunion. Auparavant, vous deviez activer manuellement cette fonctionnalité pendant une réunion. Cette mise à jour simple, mais significative, permettra de garantir que votre réunion reste visible et accessible si vous avez besoin de changer d’onglet pour prendre des notes, consulter des documents liés à la réunion, etc.

Déploiement progressif et compatibilité de cette nouvelle fonctionnalité de Google Meet

Le support du mode PiP automatique a commencé à être déployé progressivement sur les domaines en « Rapid Release », et sera suivi par les domaines en « Scheduled Release » à partir du 10 septembre. Google souligne que le déploiement complet pourrait prendre jusqu’à 15 jours pour apparaître chez tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les types de comptes, y compris les comptes personnels et ceux de Workspace. La seule exigence notable pour profiter de cette nouveauté est d’utiliser Chrome sur un ordinateur de bureau.

Si vous préférez que la fenêtre PiP ne s’affiche pas automatiquement lors du changement d’onglet, vous pouvez facilement revenir au comportement manuel. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Voir les informations sur le site » dans la barre d’URL de Chrome, puis de désactiver l’option « Picture-in-picture automatique ».

Il s’agit d’une mise à jour très utile, surtout si vous aimez faire plusieurs choses à la fois pendant les réunions (ce que je fais souvent). De cette façon, vous pouvez toujours garder la réunion active et en vue lorsque vous faites autre chose, ce qui permet d’y participer plus facilement et sans délai.