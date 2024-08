Production de l’iPhone 16 Pro en Inde confirmée par une fuite d’étiquette de boîte

À un mois du lancement de l’iPhone 16, Apple semble être en pleine préparation pour l’événement tant attendu. Selon une nouvelle fuite, l’entreprise aurait déjà commencé l’impression des étiquettes de boîtes pour ses prochains smartphones.

L’informateur OvO a partagé sur le réseau social chinois Weibo une image qui semble être l’étiquette de la boîte de l’iPhone 16 Pro. Cette étiquette confirmerait que les modèles Pro seront pour la première fois fabriqués en Inde, une avancée significative pour Apple dans sa stratégie de diversification géographique de la production.

Bien qu’OvO soit un informateur relativement nouveau et n’ayant qu’un historique limité, cette fuite mérite néanmoins une certaine attention. Si elle s’avère exacte, cela viendrait corroborer une rumeur récente concernant la production des modèles Pro en Inde.

Un déplacement stratégique de la production pour Apple

Apple cherche depuis plusieurs années à réduire sa dépendance à la Chine pour la fabrication de ses appareils. Bien que la majorité des iPhone soient encore assemblés en Chine, Apple a progressivement déplacé une partie de la production vers l’Inde. Jusqu’à présent, seuls les modèles standard étaient produits en Inde, mais l’année dernière, Apple a franchi une nouvelle étape en vendant pour la première fois des iPhone 15 standard « Made in India » dès le jour de leur lancement.

Cette année, Apple compte aller plus loin en produisant également les modèles Pro en Inde grâce à ses partenaires Foxconn, Pegatron India, et le groupe Tata. Cependant, les variantes de l’iPhone 16 Pro et Pro Max fabriquées en Inde ne devraient pas être disponibles immédiatement lors du lancement mondial prévu en septembre. Elles arriveraient sur le marché quelques semaines après.

L’Inde, un acteur clé dans la stratégie d’Apple

Cette expansion de la production en Inde s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple pour diversifier ses sites de fabrication et réduire les risques géopolitiques et économiques liés à une trop grande concentration en Chine. Les incitations financières offertes par le gouvernement indien jouent également un rôle crucial dans cette décision. Au cours de l’exercice fiscal se terminant en mars 2024, 14 % des iPhone ont été fabriqués en Inde.

Toutefois, en raison des prix élevés, la demande pour les modèles Pro reste modeste en Inde. Ainsi, la majorité des iPhone 16 Pro et Pro Max assemblés en Inde seront destinés à l’exportation vers les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Europe.

L’iPhone 16 Pro en Inde marquerait une étape importante pour Apple

Si ces informations se confirment, la production de l’iPhone 16 Pro en Inde marquerait une étape importante pour Apple dans sa stratégie de fabrication mondiale. Cela pourrait également ouvrir la voie à une réduction des coûts de production à long terme et à une plus grande flexibilité dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Pour les consommateurs, cette nouvelle pourrait signifier un accès plus rapide et plus large aux nouveaux modèles dans différentes régions du monde.