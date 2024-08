Google Keep intègre l’IA pour automatiser vos listes sur Android

Google Keep, souvent sous-estimée, est une véritable application « couteau suisse » permettant de prendre des notes, de générer des listes de courses, et bien plus encore. Disponible sur iOS et Android, cet article se concentre sur la version Android de l’application, accessible via le Play Store.

En mars dernier, on a entendu des informations selon lesquelles Google Keep allait se doter d’une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle pour créer des listes. Baptisée « Aidez-moi à créer une liste », cette fonctionnalité est désormais en cours de déploiement pour les utilisateurs Android.

Elle est accessible pour tous les utilisateurs Android abonnés au forfait Google One AI Premium intégrant 2 To de stockage dans le cloud.

Une liste générée par l’IA grâce à Gemini

Propulsée par Gemini, la fonctionnalité « Aidez-moi à créer une liste » a été mentionnée par Google lors de la présentation de la série Pixel 9. Cette fonctionnalité permet non seulement de créer une liste, mais également de la remplir automatiquement.

Par exemple, lorsque vous créez une nouvelle note dans Google Keep, vous pouvez appuyer sur le bouton « + » et un autre bouton apparaîtra : « Aidez-moi à créer une liste ». En appuyant dessus, une boîte de dialogue s’affiche où vous pouvez indiquer le type de liste que vous souhaitez créer.

Prenons l’exemple d’une « liste de courses pour diabétique ». Après avoir saisi cette demande et appuyé sur le bouton Créer, la liste est automatiquement générée. Vous pouvez ensuite insérer cette note dans une liste vierge ou la recréer selon vos besoins. Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement déployée sur tous les smartphones Android exécutant la version 5.24.322.01.90 de Google Keep, et a déjà été repérée sur plusieurs appareils, y compris le Pixel 6 Pro sous la dernière version bêta d’Android 15.

Désactivation de la fonctionnalité

Si vous préférez ne pas utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver. Pour ce faire, appuyez sur l’icône du menu hamburger en haut à gauche de l’écran, sélectionnez Paramètres, puis faites défiler jusqu’au bas de la page où vous trouverez un interrupteur pour désactiver « Aidez-moi à créer une liste ». Il est important de noter que ce commutateur n’est disponible que sur une version ultérieure de l’application, la version 2.24.332.02.90 de Google Keep pour Android. Cependant, cette mise à jour n’a pas encore été déployée sur tous les appareils et semble n’être accessible qu’à un nombre limité d’utilisateurs pour le moment. Heureusement, cette mise à jour n’est pas nécessaire pour que la fonctionnalité « Aidez-moi à créer une liste » fonctionne sur l’application Google Keep pour Android.

Google Keep continue d’évoluer, en intégrant des fonctionnalités toujours plus intelligentes et utiles. Pour les utilisateurs d’Android souhaitant profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de mettre à jour l’application via le Play Store. Bien que la version iOS de l’application n’inclue pas encore « Aidez-moi à créer une liste », elle reste néanmoins un outil précieux que vous pouvez télécharger sur votre iPhone via l’App Store.

Google Keep se positionne ainsi comme un outil incontournable pour organiser efficacement vos tâches quotidiennes, que ce soit pour des listes de courses, des rappels ou simplement pour garder vos idées en ordre.