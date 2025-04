Nintendo Switch vs. Switch 2 : Le comparatif ultime pour tout comprendre

La Nintendo Switch 2, prévue pour une sortie le 5 juin 2025, apporte des améliorations significatives par rapport à la Nintendo Switch originale. Voici une comparaison détaillée des deux consoles pour vous aider à comprendre les évolutions majeures.

Switch 2 vs. Switch : Spécifications

Caractéristique Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Dimensions Environ 10,2 cm de hauteur, 23,8 cm de longueur, et 1,4 cm d’épaisseur (avec Joy-Con attachés) 3,9 mm d’épaisseur Poids 300 g (398 g avec les Joy-Con attachés) À déterminer Écran Écran tactile capacitif multitouch / Écran LCD de 6,2 pouces / 1280 x 720 7,9 pouces, 1080p HDR, 120 Hz Processeur (CPU/GPU) Processeur NVIDIA Tegra personnalisé À déterminer Stockage 32 Go de stockage interne (extensible via carte microSD) 256 Go Sans fil Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Oui Sortie vidéo Jusqu’à 1080p via HDMI en mode TV et jusqu’à 720p sur l’écran intégré (mode portable ou sur table) 4K via HDMI en mode docké, 1080p en mode portable Sortie audio Compatible avec le son PCM linéaire 5.1 via HDMI Audio 3D Haut-parleurs Stéréo Stéréo Connecteur USB USB Type-C 2 ports USB Type-C Prise casque/micro Jack 3,5 mm stéréo 4 pôles (norme CTIA) Micro intégré avec technologie de réduction de bruit, prise audio sur la nouvelle manette Pro Fente pour carte de jeu Cartes de jeu Nintendo Switch Cartes de jeu Nintendo Switch Fente microSD Compatible avec les cartes microSD, microSDHC et microSDXC Compatible avec microSD Express Batterie interne Batterie lithium-ion / 4310 mAh À déterminer Autonomie Environ 4,5 à 9 heures À déterminer Temps de charge Environ 3 heures À déterminer Disponibilité Disponible maintenant Sortie prévue le 5 juin

Switch 2 vs. Switch : Design et caractéristiques

La Nintendo Switch 2 conserve le design hybride de son prédécesseur, permettant une utilisation en mode portable ou connectée à un téléviseur via une station d’accueil. Cependant, elle présente un écran plus grand de 7,9 pouces, contre 6,2 pouces pour la Switch originale, offrant une expérience visuelle plus immersive. Malgré cette augmentation de taille d’écran, la console reste aussi fine que la version précédente. De plus, la Switch 2 est équipée d’une béquille en forme de U plus large et plus stable, améliorant la stabilité lors de l’utilisation en mode sur table.

L’écran de la Switch 2 est un LCD capable d’afficher une résolution Full HD (1080p) en mode portable, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, offrant des graphismes plus fluides et détaillés. En comparaison, la Switch originale dispose d’un écran LCD de 6,2 pouces avec une résolution de 720p.

Bien que Nintendo n’ait pas encore divulgué les spécifications exactes du processeur de la Switch 2, il est confirmé qu’elle est équipée d’un processeur personnalisé conçu en collaboration avec Nvidia. Cette nouvelle puce devrait offrir des performances améliorées par rapport au processeur Tegra X1 de la Switch originale, permettant des temps de chargement réduits et une meilleure fluidité dans les jeux.

La Switch 2 offre une capacité de stockage interne de 256 Go, soit 8 fois plus que les 32 Go de la Switch originale. De plus, la Switch 2 est compatible avec les cartes microSD Express, offrant des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides, tandis que la Switch originale utilise des cartes microSD standard.

Contrôleurs (Joy-Con) et station d’accueil améliorés

Les nouveaux Joy-Con de la Switch 2 se fixent magnétiquement à la console, contrairement au système de rails de la Switch originale. Ils sont légèrement plus grands et intègrent un nouveau bouton « C » pour accéder rapidement aux fonctionnalités de communication en jeu, telles que le GameChat. De plus, ces Joy-Con peuvent être utilisés comme des souris d’ordinateur, offrant une nouvelle dimension de contrôle pour certains jeux.

La station d’accueil de la Switch 2 a été améliorée pour permettre une sortie vidéo en 4K lorsqu’elle est connectée à un téléviseur, offrant une expérience visuelle plus nette et détaillée. Elle comprend également un port Ethernet intégré pour une connexion Internet filaire stable, une fonctionnalité absente de la station d’accueil originale de la Switch.

Nintendo estime que la batterie de la Switch 2 offre une autonomie comprise entre 2 et 6,5 heures, en fonction des jeux utilisés. Bien que la capacité de la batterie soit supérieure à celle de la Switch originale, les améliorations matérielles et l’écran plus grand peuvent entraîner une consommation d’énergie accrue.

La plupart des jeux de la Switch est rétrocompatible sur la Switch 2

La Switch 2 est rétrocompatible avec la plupart des jeux de la Switch originale, permettant aux joueurs de conserver leur bibliothèque existante. De plus, plusieurs titres bénéficieront de versions améliorées pour tirer parti du nouveau matériel. Parmi les nouveaux jeux annoncés pour la Switch 2 figurent « Mario Kart World », « Donkey Kong Bananza » et « Kirby Air Riders ».

La Nintendo Switch 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025, au prix de 469,99 euros. Un pack incluant « Mario Kart World » sera également proposé à 509 euros.

La Nintendo Switch 2 apporte des améliorations notables en termes de design, de performances et de fonctionnalités par rapport à la Switch originale. Avec un écran plus grand et de meilleure qualité, une capacité de stockage accrue, des contrôleurs améliorés et une sortie 4K via la station d’accueil, elle offre une expérience de jeu enrichie. Cependant, ces améliorations s’accompagnent d’un prix plus élevé. Les joueurs devront donc évaluer si ces nouveautés justifient l’investissement supplémentaire par rapport à la Switch originale.