Automattic réduit son effectif de 16 % : Restructuration pour l’avenir ?

Automattic, la société mère de WordPress.com, a annoncé une réduction significative de son effectif, touchant environ 16 % de ses employés. Avant cette décision, l’entreprise comptait 1 777 collaborateurs, un nombre désormais réduit à 1 495, ce qui signifie qu’environ 280 personnes ont été licenciées.

Cette décision intervient dans un contexte de concurrence accrue et d’évolution rapide des technologies. Matt Mullenweg, PDG d’Automattic, a souligné la nécessité d’améliorer la productivité et la rentabilité de l’entreprise pour assurer sa pérennité à long terme.

Parallèlement, Automattic est impliquée dans un litige avec WP Engine, une société d’hébergement tierce. Le différend a commencé lorsque WP Engine a intenté une action en justice contre Automattic et Mullenweg, après que Automattic a bloqué l’accès de WP Engine au serveur de WordPress.org et pris le contrôle de son plugin Advanced Custom Fields (ACF). Mullenweg a indiqué que cette bataille juridique pourrait durer des années et avoir des conséquences financières significatives pour l’entreprise.

En octobre, Mullenweg avait proposé à ses employés une indemnité de départ de 30 000 dollars ou 6 mois de salaire pour ceux qui n’étaient pas en accord avec sa gestion du conflit avec WP Engine. Cette offre avait conduit au départ d’environ 8,4 % de l’effectif à l’époque.

Perspectives futures pour Automattic

Malgré une croissance continue des revenus, Automattic doit faire face à un marché hautement compétitif et à des avancées technologiques rapides. L’entreprise estime que ces mesures de restructuration sont essentielles pour soutenir ses clients et ses produits, et pour renforcer sa capacité d’investissement dans l’avenir.