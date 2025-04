Galaxy Z Flip 7 FE : La fuite des specs révèlent le Exynos 2400e

Samsung se prépare à élargir sa gamme de smartphones pliables avec le Galaxy Z Flip 7 FE, une version plus abordable de son célèbre modèle à clapet. Cette initiative vise à rendre la technologie pliable accessible à un public plus large.

Selon des rendus récemment divulgués, le Galaxy Z Flip 7 FE conserverait une esthétique similaire à celle du Galaxy Z Flip 6, avec des dimensions légèrement augmentées, suggérant une possible batterie de plus grande capacité. L’écran principal mesurerait 6,7 pouces, tandis que l’écran externe resterait à 3,4 pouces, contrairement au Galaxy Z Flip 7 standard qui devrait bénéficier d’un écran externe plus grand.

Sous le capot, le Galaxy Z Flip 7 FE serait équipé du processeur Exynos 2400e, accompagné de 8 Go de RAM, une configuration similaire à celle du Galaxy S24 FE. Cette combinaison devrait offrir des performances solides pour une utilisation quotidienne et multitâche.

En termes de photographie, le dispositif disposerait d’un double capteur arrière avec un objectif principal de 12 mégapixels et un ultra-grand-angle de 10 mégapixels, reprenant ainsi la configuration du Galaxy Z Flip 5. À l’avant, une caméra de 10 mégapixels serait dédiée aux selfies et aux appels vidéo.

Bien que la capacité exacte de la batterie n’ait pas encore été confirmée, des certifications récentes indiquent que le Galaxy Z Flip 7 FE supporterait une charge rapide de 25W. Cette caractéristique assurerait des recharges efficaces pour les utilisateurs en déplacement.

Prix et disponibilité du Galaxy Z Flip 7 FE

Le Galaxy Z Flip 7 FE est attendu pour être commercialisé quelques mois après le lancement du Galaxy Z Flip 7, soit probablement entre septembre et novembre 2025. Quant au prix, il pourrait se situer entre 650 et 850 dollars, offrant ainsi une alternative plus économique aux modèles pliables haut de gamme.

En résumé, le Galaxy Z Flip 7 FE s’annonce comme une option attrayante pour ceux qui souhaitent expérimenter la technologie des smartphones pliables sans pour autant investir dans les modèles les plus coûteux.