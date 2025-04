Accueil » Nintendo Switch 2 : Le bouton C est bien plus qu’une touche, c’est votre sésame pour GameChat

Nintendo Switch 2 : Le bouton C est bien plus qu’une touche, c’est votre sésame pour GameChat

Lorsque la Switch 2 a été révélée pour la première fois, l’un des doutes des fans était : « Qu’est-ce que le bouton C sur les Joy-Cons ? » Eh bien, avec la révélation complète de la Nintendo Switch 2, nous savons maintenant que c’est plus qu’un simple bouton d’action. Oui, le bouton C des Nintendo Joy-Cons 2 joue un rôle spécifique dans GameChat.

Si vous regardez les Joy-Cons de la Nintendo Switch 2, le bouton C est situé sous le bouton d’accueil. Pour les manettes Switch Pro, il est situé au milieu de la manette.

Lorsque vous appuyez sur le bouton C de la manette, le menu Nintendo GameChat s’ouvre. Vous pouvez appuyer sur le bouton à tout moment pour faire apparaître le menu. Pour sortir du menu, vous pouvez appuyer sur le bouton B, et pour sélectionner une option spécifique, appuyez sur le bouton A.

Qu’est-ce que le Nintendo Switch 2 GameChat ?

Le Nintendo GameChat est une fonction similaire au fonctionnement des parties Discord. Cependant, contrairement à Discord sur PC ou d’autres consoles, il s’agit d’une fonctionnalité intégrée. Cela signifie que vos ressources seront vérifiées pour maintenir l’équilibre des performances du jeu. Le GameChat de la Switch 2 favorise une expérience de « même pièce » pour les joueurs distants.

Activez-la via le bouton « C » du Joy-Con 2 pour organiser une conférence entre amis. GameChat fonctionne même entre des personnes jouant à des jeux différents. Cela signifie que les participants à un appel peuvent jouer à d’autres jeux et même partager leur écran. Il prend également en charge le chat vocal et, en option, le chat vidéo via la caméra de la Switch.

Jusqu’à 12 joueurs peuvent se joindre à l’appel, et quatre d’entre eux peuvent partager leur écran simultanément. GameChat est gratuit jusqu’en mars 2026 ; il nécessite un abonnement Nintendo Switch Online. Vous pouvez inviter des amis à démarrer des sessions. La fonctionnalité comprend également une option de signalement de sécurité. Le bouton C ajoute définitivement une valeur supplémentaire aux fonctionnalités sociales d’une console Switch, et avec le successeur, c’est une direction positive.

Que pensez-vous du bouton C de la Switch 2 et de la fonction GameChat ? L’utiliserez-vous pour communiquer avec vos amis après avoir précommandé la Nintendo Switch 2 ?