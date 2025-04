Premiere Pro 25.2 : L’IA au service de votre créativité et de votre efficacité !

Adobe a récemment lancé la version 25.2 de Premiere Pro, introduisant plusieurs fonctionnalités alimentées par l’IA, visant à offrir aux créatifs des résultats de montage vidéo plus rapides et plus performants.

Parmi celles-ci, Extension générative, initialement annoncée en octobre, permet d’étendre des clips vidéo jusqu’à 2 secondes en générant des images supplémentaires, facilitant ainsi les transitions ou corrigeant des mouvements indésirables sans nécessiter de nouvelles prises de vue. Cette fonction est désormais capable de générer des clips en qualité 4K et d’étendre l’audio d’ambiance jusqu’à 10 secondes, bien que cela ne s’applique pas aux dialogues ou à la musique.

Actuellement, Extension générative est gratuit pour une « durée limitée ». Par la suite, son utilisation nécessitera des crédits génératifs Firefly. Les abonnements Creative Cloud incluent une allocation mensuelle de crédits, variant de 25 à 1 000 selon le plan. Un abonnement supplémentaire est disponible à partir de 10 dollars, offrant 2 000 crédits par mois. Adobe n’a pas précisé le nombre exact de crédits que Generative Extend consommera, indiquant que cela dépendra du format, du taux de trame et de la résolution de la vidéo.

La dernière version de Premiere Pro inclut également le nouveau panneau de recherche optimisé par l’IA, qui reconnaît automatiquement le contenu des clips de votre vidéothèque. Il permet aux utilisateurs de rechercher des séquences à l’aide de descriptions textuelles incluant des objets, des lieux, des angles de caméra et des effets, par exemple des « gros plans de mains travaillant dans une cuisine ».

Une autre fonctionnalité, la gestion des couleurs de Premiere, convertit automatiquement les fichiers journaux et bruts directement en SDR ou HDR sans table de correspondance, facilitant ainsi le montage, grâce à un nouveau pipeline de couleurs à large gamme.

Premiere Pro peut traduire automatiquement les sous-titres vidéo

De plus, Premiere Pro peut désormais traduire automatiquement les sous-titres vidéo en 27 langues différentes, avec la possibilité d’afficher plusieurs pistes de sous-titres simultanément lors du montage. Adobe affirme également que cette mise à jour améliore la vitesse et les performances sur les appareils équipés de puces Apple Silicon et sur les appareils Windows.

Parallèlement, After Effects 25.2 offre de nouvelles capacités de surveillance HDR, des commandes d’animation, une prise en charge des modèles 3D FBX et des effets de lumière environnementale animés. Une nouvelle fonction de prévisualisation haute performance facilite également la prévisualisation de compositions plus longues grâce à un nouveau système de mise en cache qui utilise à la fois la RAM et les disques locaux.