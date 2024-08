Accueil » Galaxy S25 Ultra : Une conception plus étroite avec un écran plus grand

Les rumeurs autour du Galaxy S25 de Samsung battent déjà leur plein, et une récente fuite d’informations par Ice Universe ne fait qu’ajouter de l’eau au moulin. Sur X (anciennement Twitter), Ice Universe a révélé que le futur Galaxy S25 Ultra pourrait être plus étroit que son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra, avec une largeur de seulement 77,6 mm contre 79 mm pour le modèle actuel.

Malgré cette réduction de la taille globale, l’écran du Galaxy S25 Ultra pourrait être plus grand grâce à des bords (ou bezels) plus fins. En effet, la taille diagonale de l’écran augmenterait de 0,07 pouce, tandis que sa largeur gagnerait 0,7 mm, tout en maintenant un cadre plus compact. Cela signifie que le Galaxy S25 Ultra pourrait être plus compact que le Galaxy S24 Ultra, et plus ergonomique pour être utilisé d’une seule main, tout en offrant un écran légèrement plus grand pour griffonner avec le stylet S Pen.

Ces modifications s’inscrivent dans une tendance générale observée dans l’industrie des smartphones : des écrans toujours plus grands avec des bords de plus en plus réduits. Le prochain iPhone 16 Pro Max, par exemple, devrait avoir une largeur similaire de 77,6 mm avec une bordure de seulement 1,15 mm, soit une réduction de 30 % par rapport à la génération précédente.

Bien que le Galaxy S25 Ultra soit légèrement plus petit, ses performances ne devraient pas en pâtir. Ice Universe avait déjà mentionné en juillet que le Galaxy S25 Ultra bénéficierait d’une augmentation significative de la RAM, avec 4 Go supplémentaires venant s’ajouter aux 12 Go déjà présents, portant ainsi le total à 16 Go. Cela permettrait au smartphone de fonctionner de manière encore plus fluide et de charger vos applications préférées en un clin d’œil.

Le smartphone serait également équipé d’une batterie de 5 000 mAh et d’une charge rapide de 45 watts, assurant une autonomie prolongée et un temps de recharge réduit.

À quoi s’attendre pour le Galaxy S25 Ultra ?

Malheureusement, Samsung ne devrait pas dévoiler ses nouveaux modèles Galaxy S avant 2025, laissant les fans impatients attendre encore un peu. Néanmoins, les premières informations suggèrent que le Galaxy S25 Ultra pourrait bien être l’une des sorties les plus prometteuses de Samsung. Restez à l’affût pour plus de détails à mesure que nous nous rapprochons de la date de lancement officielle.

Cette attente fait monter la tension, et la communauté tech se prépare déjà pour ce qui s’annonce comme une avancée significative dans l’univers des smartphones.