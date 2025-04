Accueil » Nintendo Switch 2 : GameChat arrive et change la donne pour le jeu en ligne !

Discord est devenu un outil essentiel pour les joueurs qui souhaitent jouer à des jeux multijoueurs en groupe, aidant les joueurs à rester connectés pendant les sessions de jeu. La PlayStation 5 et la Xbox Series X/S disposent toutes deux de la prise en charge de Discord, mais Nintendo prend un chemin différent avec la Switch 2.

Le Nintendo Direct 2025 a donné lieu à de nombreuses annonces. Cependant, l’accent a été mis sur la Switch 2 et sa liste de nouveaux jeux et fonctionnalités. Outre les nouveaux titres, l’une des principales caractéristiques est la nouvelle fonction GameChat.

Vous pouvez enfin jouer à des jeux avec vos amis et votre famille tout en restant chez vous. Vous voulez savoir comment cela fonctionne ? Continuez à lire pour découvrir comment fonctionne le Nintendo Switch 2 GameChat.

Le dernier Nintendo Direct a confirmé la sortie de GameChat, grâce auquel vous pourrez parler à vos amis via le tout nouveau micro installé dans votre console. Que vous utilisiez un grand écran pour diffuser votre jeu ou que vous jouiez sur votre canapé avec l’appareil portable, votre voix sera parfaitement claire grâce à l’annulation de bruit intégrée.

De plus, votre console disposera d’une caméra séparée qui vous permettra de vous retransmettre sur le chat. Et si vous pensez que votre jeu est suffisamment bon pour être utile à vos amis qui n’arrivent pas à passer un niveau, alors il y a une bonne nouvelle.

Vous pouvez désormais diffuser votre jeu sur GameChat. Il y a également des options pour plusieurs streams sur le chat.

Si vous recevez un appel pendant votre session de jeu, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez vous mettre en sourdine et répondre à l’appel pendant ce temps. De plus, cette fonctionnalité offre un contrôle parental qui permet aux parents de contrôler ce à quoi leur enfant peut accéder et ce à quoi il ne peut pas accéder, de sorte que les choses ne deviennent pas désordonnées comme dans le tristement célèbre lobby de COD.

La fonctionnalité elle-même est accessible avec le mystérieux bouton C de la manette, et agit essentiellement comme une sorte de clone de Discord. Il ne s’agit probablement pas d’une plateforme de messagerie aussi complète que Discord, mais elle offre une expérience de chat en jeu qui nous rappelle beaucoup ce dernier.

Notez que Game Chat ne sera disponible gratuitement que jusqu’au 31 mars 2026. Alors profitez-en dès qu’il sera disponible avec la Switch 2, le 6 juin 2025, et profitez des derniers jeux Nintendo avec vos amis.

Cela dit, que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité Nintendo GameChat ?