Accueil » iPhone 16 Pro : Zoom périscopique, écran plus grand et prix en hausse de 100 dollars

iPhone 16 Pro : Zoom périscopique, écran plus grand et prix en hausse de 100 dollars

iPhone 16 Pro : Zoom périscopique, écran plus grand et prix en hausse de 100 dollars

L’iPhone 16 Pro est sur le point de faire sensation avec plusieurs mises à jour significatives, selon les informations partagées par Apple Hub sur « X » (anciennement Twitter).

Parmi les nouveautés les plus notables, on trouve l’intégration d’un objectif périscopique Tetraprism offrant un zoom optique 5x, un écran plus grand de 6,3 pouces, ainsi qu’une augmentation de prix de 100 dollars par rapport au modèle précédent.

L’iPhone 16 Pro, selon Apple Hub, sera équipé d’un écran de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive. Le modèle conservera son design en titane, qui avait déjà fait sensation sur l’iPhone 15 Pro, et sera alimenté par le tout nouveau processeur A18 Pro, conçu pour offrir des performances de pointe. Ce nouveau modèle inclura également une caméra ultra-large de 48 mégapixels et la fameuse lentille périscopique Tetraprism, permettant un zoom optique 5x, idéal pour les amateurs de photographie.

Côté connectivité, l’iPhone 16 Pro prendra en charge le Wi-Fi 7, qui promet des vitesses de connexion encore plus rapides, et sera équipé d’une batterie de 3 355 mAh. Quant aux options de stockage, elles commenceront à 256 Go, avec des versions disponibles en 512 Go et 1 To. Le prix de départ de cet appareil sera fixé à 1 099 dollars, suivant la stratégie d’Apple d’augmenter les prix tout en doublant la capacité de stockage de base.

L’iPhone 16 Pro Max : une évolution majeure

L’iPhone 16 Pro Max bénéficiera lui aussi de mises à jour importantes. Son écran passera à 6,9 pouces, tout en conservant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce modèle partagera la plupart des caractéristiques du 16 Pro, mais avec quelques différences notables. Par exemple, il disposera d’une batterie plus grande de 4 676 mAh, offrant ainsi une autonomie accrue.

Malgré ces améliorations, le prix de départ restera inchangé par rapport à l’année dernière, à 1 179 dollars, avec des options de stockage identiques à celles du 16 Pro.

Les autres modèles de la gamme iPhone 16

Le modèle de base, l’iPhone 16, sera équipé d’un écran de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, rappelant les caractéristiques des modèles précédents. Il sera construit avec un châssis en aluminium et propulsé par le processeur A18, également basé sur la technologie de gravure en 3 nm de seconde génération de TSMC (N3E). Bien que ce processeur soit moins puissant que l’A18 Pro, il offrira tout de même des performances solides pour un usage quotidien.

L’iPhone 16 sera équipé d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x, ainsi que de 8 Go de RAM, nécessaires pour prendre en charge l’initiative d’intelligence artificielle d’Apple, baptisée « Apple Intelligence ». Ce modèle supportera également le Wi-Fi 6E et sera doté d’une batterie de 3 561 mAh. Le prix de l’iPhone 16 commencera à 799 dollars, avec des options de stockage allant de 128 Go à 512 Go.

Quant à l’iPhone 16 Plus, il aura un écran de 6,7 pouces, légèrement plus petit que celui de l’iPhone 16 Pro Max, qui a maintenant une taille d’écran de 6,9 pouces. Il reprendra la plupart des caractéristiques de l’iPhone 16 standard, mais avec une batterie plus grande de 4006 mAh. Son prix restera également le même que celui de l’année précédente, à partir de 899 dollars.

Avec ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, la gamme iPhone 16 s’annonce comme une évolution majeure pour Apple, avec une attention particulière portée aux performances, à la photographie, et à la connectivité. L’augmentation de la taille des écrans et l’ajout de technologies avancées comme le zoom périscopique et le Wi-Fi 7 montrent qu’Apple continue de repousser les limites du smartphone moderne. Cependant, ces améliorations s’accompagnent également d’une augmentation des prix, fidèle à la stratégie d’Apple d’offrir des produits de plus en plus premium.