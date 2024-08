Google lance la Série Pixel 9 avec un emballage 100 % sans plastique

Google s’apprête à lancer sa nouvelle série de smartphones Pixel 9 dans les prochaines semaines, marquant une étape significative dans son engagement en faveur de l’environnement. Parmi les nouveautés les plus notables, l’emballage des Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pro XL et Fold est désormais totalement dépourvu de plastique, un changement radical qui illustre les efforts de l’entreprise pour réduire son empreinte écologique.

Dans un récent article de blog, Google a détaillé les améliorations apportées à l’emballage de ses produits, notamment pour les gammes Pixel, Nest et Fitbit. Non seulement ces changements rendent l’emballage plus léger et plus facile à recycler, mais ils en modifient également l’apparence, se démarquant nettement des précédents designs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement pris par Google en octobre 2020 : éliminer totalement le plastique de ses emballages d’ici 2025. À cette époque, 94 % des emballages de ses produits étaient déjà exempts de plastique. Les 6 % restants concernaient des éléments comme le film rétractable, le ruban adhésif, et les étiquettes. Pour remplacer ces composants plastiques, Google a opté pour des alternatives à base de fibres, réalisant ainsi une avancée significative vers son objectif.

Un emballage sans plastique de bout en bout pour le Pixel 9

Google a précisé que le papier utilisé dans ces nouveaux emballages est trois fois plus résistant et environ 70 % plus extensible que le papier précédemment employé. À l’intérieur, la protection des appareils est assurée par une pâte de fibre moulée, fabriquée à partir de papier journal recyclé, garantissant une sécurité optimale pendant le transport.

Cette réalisation, un an avant l’échéance fixée, positionne Google en tête de l’industrie en matière d’emballage écologique. En comparaison, Apple a également promis d’éliminer le plastique de l’emballage de tous ses produits mobiles. Cependant, seul l’Apple Watch Series 9 est actuellement livré dans un emballage 100 % à base de fibres. L’emballage de l’iPhone 15, quant à lui, est composé à plus de 99 % de fibres.

De son côté, Samsung vise également l’élimination du plastique de ses emballages d’ici 2025. Bien que les boîtes et les plateaux internes de la série Galaxy S24 soient fabriqués à partir de papier 100 % recyclé, l’emballage contient encore des composants en plastique.

Lancement imminent de la série Pixel 9

En plus de ces innovations en matière d’emballage, Google a récemment annoncé le lancement de quatre nouveaux modèles Pixel 9 et d’une nouvelle montre Pixel Watch de troisième génération. Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL seront disponibles en boutique dès cette semaine, tandis que les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold seront expédiés à partir du 4 septembre. La Pixel Watch 3, quant à elle, sera disponible dès le 10 septembre.

Ces nouveaux produits, associés à un emballage plus écologique, confirment la volonté de Google de se positionner à la pointe de l’innovation tout en respectant l’environnement. Le passage à un emballage sans plastique, en avance sur les objectifs fixés, renforce non seulement l’engagement de Google en faveur du développement durable, mais il pourrait également influencer d’autres acteurs de l’industrie à suivre cet exemple.