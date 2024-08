Civilization VII débarque en février 2025 avec de nouvelles stratégies et un gameplay réinventé

Et voilà, la fuite de la semaine dernière s’est avérée exacte. Sid Meier’s Civilization VII sera lancé le 11 février 2025 sur Windows PC. Firaxis a pris la parole lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom pour présenter la première bande-annonce de ce jeu de stratégie vieux de près de 35 ans.

Le jeu propose de nouvelles ères à découvrir, de nouvelles civilisations à bâtir, de nouveaux dirigeants pour les guider et, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, la possibilité de mélanger et d’associer dirigeants et civilisations pour bâtir l’empire de vos rêves les plus fous.

Cette bande-annonce a été suivie par une diffusion en direct de 20 minutes qui permet d’en savoir encore plus sur le jeu. Vous pouvez même regarder cela ici :

« Dans Civilization VII, vos décisions stratégiques façonnent la lignée culturelle unique de votre empire en pleine évolution », indique la description du jeu sur YouTube. « Incarnez l’un des nombreux chefs légendaires de l’histoire et orientez le cours de votre histoire en choisissant une nouvelle civilisation pour représenter votre empire à chaque âge du progrès humain ».

Dans les précédents jeux Civilization, les civilisations étaient toujours liées à un dirigeant spécifique qui était généralement, mais pas toujours, un chef d’État remarquable. Les versions ultérieures du jeu proposaient plusieurs dirigeants pour les civilisations, et à quelques occasions où cela avait un sens historique, un dirigeant pouvait chevaucher plusieurs civilisations, comme la France et l’Angleterre, qui avaient toutes deux accès à Aliénor d’Aquitaine, qui, au cours de sa vie inhabituellement longue pour l’époque, était la reine des deux pays. Civilization VII est un jeu solo

Dans Civilization VII, les dirigeants ne sont plus liés à des pays spécifiques, ce qui donne aux joueurs la possibilité de synergiser les capacités spéciales et les bonus des dirigeants avec les attributs et unités uniques de différentes civilisations.

Les joueurs étendront leur territoire avec des villes et des innovations architecturales, tout en explorant la vaste carte et en guerroyant avec les autres civilisations qu’ils rencontreront. Civilization VII est un jeu solo et, si vous voulez perdre vos amis en saccageant leurs capitales, un jeu multijoueur également.

Civilization VI a été lancé en 2016, 8 longues années se sont donc écoulées depuis le dernier jeu de la gamme principale, en dépit d’un solide programme de contenu post-lancement qui s’étend jusqu’en 2022.