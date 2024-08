Apple Mac mini 2024 : Nouvelles puces M4 et design réduit dévoilés

Apple n’a pas mis à jour sa gamme de Mac mini depuis le début de 2023, lorsqu’elle a intégré les puces M2 et M2 Pro et abandonné les derniers modèles Intel. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce désert de mises à niveau prendra fin plus tard cette année, avec un saut directement du M2 au M4 pour le Mac mini, comme il l’avait initialement rapporté en avril.

Le Mac mini ne se contentera pas de nouvelles puces : il adoptera également un nouveau design plus petit. Gurman indique que ce design sera plus proche de la taille d’un boîtier Apple TV, un peu plus haut, mais avec une empreinte considérablement réduite. Le nouveau mini pourrait comporter « au moins trois ports USB-C », ainsi qu’un connecteur d’alimentation et un port HDMI.

Ce serait la première refonte majeure du Mac mini depuis le modèle original en aluminium monocoque sorti en juin 2010. Ce modèle comprenait un emplacement pour un graveur de DVD SuperDrive intégré, que Apple a abandonné dans les modèles ultérieurs à mesure que les lecteurs optiques devenaient moins nécessaires. Le Mac mini M2 conserve le même design de base et la même empreinte que ce Mac mini Core 2 Duo introduit il y a plus de 10 ans.

Bien que le design change, l’approche générale d’Apple pour le Mac mini reste la même. Il y aura un modèle de base avec une puce Apple M4 standard et un modèle amélioré avec une puce M4 Pro encore à sortir, pour combler l’écart entre le mini d’entrée de gamme et le plus puissant Mac Studio. Si le nouveau mini a nettement moins de ports que les modèles actuels, cela constituerait également un point de différenciation, bien qu’il devrait continuer à inclure suffisamment de ports USB-C pour prendre en charge plusieurs moniteurs externes et autres accessoires.

Gurman ne sait pas si Apple changera le prix du Mac mini en raison du nouveau design, bien qu’il pense que le nouveau mini « pourrait être moins cher à fabriquer ».

Disponibilité et autres produits

Les nouveaux Mac mini devraient être disponibles plus tard dans l’année, bien que les modèles M4 Pro puissent être annoncés ou sortis après les modèles M4 standard. Gurman indique que de nouveaux modèles d’iMac et de MacBook Pro avec des puces de la série M4 pourraient être lancés « dès cette année », tandis que les MacBook Air M4 attendraient le printemps 2025, et les Mac Studio et Mac Pro ne seraient mis à jour que « mi -2025 ».

La puce M4 a été introduite dans la mise à niveau de l’iPad Pro de cette année, quelques mois seulement après le lancement de la M3 ; c’était la première fois qu’un processeur de la série M d’Apple faisait ses débuts dans un autre appareil qu’un Mac.