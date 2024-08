Accueil » Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro Fold : spécifications et détails dévoilés

La très attendue série Google Pixel 9 a fait l’objet de nombreuses fuites, donnant un aperçu des changements de design, des améliorations de la caméra et de l’affichage de la prochaine gamme.

La série devrait comprendre quatre modèles : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le très attendu Pixel 9 Pro Fold. En plus des mises à niveau externes, les fuites mettent également en évidence des améliorations substantielles de la RAM et des capacités d’IA dans toute la gamme.

Pixel 9 : cadre plus plat et caméra améliorée

Le Pixel 9 devrait présenter un design plus élégant avec un cadre plus plat et une barre de caméra arborant des coins arrondis, ce qui lui confère un aspect frais et moderne. L’appareil sera disponible dans une gamme de nouvelles couleurs, notamment le rose, le vert, le crème et le classique noir volcanique. Les amateurs de photographie seront ravis d’apprendre que l’appareil photo du Pixel 9 a été mis à niveau avec un capteur Sony IMX 858 ultra-large de 50 mégapixels, promettant une meilleure qualité d’image et une plus grande polyvalence.

L’écran du Pixel 9 devrait également bénéficier d’une mise à niveau, avec un écran de 6,3 pouces légèrement plus grand et une luminosité accrue, atteignant jusqu’à 1800 nits, ce qui est impressionnant. Cette amélioration garantira une meilleure visibilité et une expérience visuelle plus immersive, même dans des conditions extérieures lumineuses. Parmi les autres caractéristiques notables, citons :

Un nouveau capteur d’empreintes digitales à ultrasons pour une sécurité et une commodité accrues

La puissante puce Tensor G4, qui offre des performances et une efficacité accrues

12 Go de mémoire vive pour un fonctionnement multitâche fluide et des applications gourmandes en ressources

Des fonctionnalités IA avancées telles que Pixel Screenshots et Add me, qui améliorent encore l’expérience de l’utilisateur

Pixel 9 Pro : Écran plus lumineux et configuration améliorée de la caméra

Le Pixel 9 Pro partage la même taille d’écran que son frère, le Pixel 9, mais fait passer la luminosité au niveau supérieur avec un pic de luminosité allant jusqu’à 2500 nits. Ce modèle sera disponible dans des couleurs sophistiquées telles que rose, noir volcanique et porcelaine, répondant à diverses préférences de style.

La configuration de la caméra du Pixel 9 Pro est encore plus impressionnante, avec un capteur téléobjectif de 48 ou 50 mégapixels, offrant aux utilisateurs des capacités de zoom exceptionnelles pour capturer des sujets éloignés avec clarté. Les amateurs de selfie apprécieront la caméra frontale de 42 mégapixels du Pixel 9 Pro, qui garantit des autoportraits et des appels vidéo de haute qualité. Le Pixel 9 Pro est également doté de 16 Go de RAM, probablement pour prendre en charge les fonctions d’IA améliorées de l’appareil et garantir des performances fluides lors des tâches exigeantes.

Une caractéristique exclusive des modèles Pro est l’inclusion d’un capteur de température, qui pourrait potentiellement permettre une gestion thermique avancée et fournir aux utilisateurs des informations précieuses sur la température de leur appareil.

Pixel 9 Pro XL : un écran plus grand et une charge plus rapide

Pour ceux qui préfèrent un écran plus grand, le Pixel 9 Pro XL offre un écran spacieux de 6,8 pouces, surpassant en taille les Pixel 9 et 9 Pro. Malgré l’écran plus grand, le Pixel 9 Pro XL conserve les mêmes spécifications impressionnantes que le Pixel 9 Pro, notamment la puissante puce Tensor G4 et une généreuse mémoire vive de 16 Go.

Une amélioration notable du Pixel 9 Pro XL est sa batterie, qui prend en charge des vitesses de charge plus rapides allant jusqu’à 45 W. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de recharger rapidement la batterie de leur appareil, ce qui minimisera les temps d’arrêt et leur permettra de rester connectés et productifs tout au long de la journée.

Pixel 9 Pro Fold: Un design raffiné et une durabilité améliorée

Le Pixel 9 Pro Fold, l’incursion de Google sur le marché des smartphones pliables, devrait impressionner par son design raffiné. L’appareil est doté d’un écran de couverture plus haut et plus étroit, ce qui le rend plus confortable à tenir et à utiliser lorsqu’il est plié. L’écran intérieur a également été amélioré, offrant un écran plus grand avec des bords plus fins pour une expérience plus immersive.

Google a répondu aux inquiétudes concernant la durabilité des smartphones pliables en redessinant la charnière du Pixel 9 Pro Fold, promettant une meilleure longévité et fiabilité. L’écran intérieur bénéficie également de la technologie super actra, ce qui se traduit par une luminosité accrue et une meilleure visibilité.

Sous le capot, le Pixel 9 Pro Fold est alimenté par la même puce Tensor G4 que l’on retrouve dans ses frères et sœurs et est accompagné d’une mémoire vive conséquente de 16 Go, garantissant des performances fluides et un multitâche efficace. La configuration de la caméra reste largement analogue à celle du Pixel Fold original, avec des mises à niveau mineures pour améliorer l’expérience photographique globale.

Prix et disponibilité

L’événement d’annonce officielle de la série Pixel 9 est prévu pour le 13 août, où Google devrait fournir plus de détails sur les spécifications, les caractéristiques et les prix des appareils. Sur la base des fuites et des mises à niveau impressionnantes sur l’ensemble de la gamme, les prix attendus pour la série Pixel 9 sont considérés comme justes et compétitifs sur le marché.

Alors que l’impatience monte pour la série Pixel 9, il est clair que Google s’est concentré sur l’apport d’améliorations significatives au niveau du design, des performances de l’appareil photo, de la qualité de l’affichage et des capacités de l’IA. Avec l’inclusion du Pixel 9 Pro Fold, Google démontre également son engagement en faveur de l’innovation et sa capacité à rivaliser sur le marché en pleine croissance des smartphones pliables.